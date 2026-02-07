EPDK 12 yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans vererek sektördeki düzenlemelere devam ediyor. Elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı verilirken, LPG piyasasında da depolama lisansı süreleri güncellendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında 12 yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 5 üretim, 2 toplayıcı, 2 dağıtım, 1 tedarik ve 1 şarj ağı lisansı verilirken, 5 üretim lisansı sona erdirildi.
LPG piyasasında 1 depolama lisansının süresi uzatılırken, 1 depolama lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 1 ise ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi