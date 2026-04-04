EPDK, Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerine ilişkin tarifeleri belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bünyesindeki Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin 2026-2027 dönemine ilişkin tarife ve gelir gereksinimlerini belirledi.

EPDK'nin Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerine ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi için 4'üncü tarife uygulama dönemi 2026-2027 olarak belirlenirken, söz konusu döneme ilişkin itfa süresi 22 yıl olarak tespit edildi. Tesis için reel getiri oranı yüzde 13,99, düzeltilmiş reel getiri oranı ise yüzde 13,08 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Silivri Depolama Tesisi için yıllık gelir gereksinimi 2026 için 11 milyar 19 milyon 890 bin 744 lira, 2027 yılı için ise 11 milyar 650 milyon 32 bin 700 lira olarak hesaplandı.

Enerji giderleri kapsamında doğal gaz gideri 2026 için 418 milyon 962 bin 740 lira, 2027 yılı için 466 milyon 512 bin 758 lira, elektrik gideri ise 2026 yılı için 50 milyon 251 bin 97 lira, 2027 için 55 milyon 954 bin 326 lira olarak belirlendi. Söz konusu döneme ilişkin yıllık yatırım tavanı ise her iki yıl için 0 olarak belirlendi.

Tuz Gölü tesisi için gelir tavanı 26,5 milyar lira

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi için ise 2026 bütünleşik gelir tavanı 26 milyar 566 milyon 553 bin 455 lira olarak onaylandı.

Karar kapsamında 2026 için geçerli olacak depolama tarifeleri üst sınırları da belirlendi. Buna göre kapasite bedeli 4,086611 TL/standart metreküp (Sm³), enjeksiyon bedeli 0,168354 TL/Sm³, geri üretim bedeli 0,015426 TL/Sm³ olarak tespit edildi. Ayrıca enjeksiyon gaz takas bedeli 0,008418 TL/Sm³, geri üretim gaz takas bedeli 0,000771 TL/Sm³ olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra enjeksiyon hizmet kesinti bedeli 0,084177 TL/Sm³, geri üretim hizmet kesinti bedeli 0,007713 TL/Sm³ olurken, günlük kapasite bedeli 0,022392 TL/Sm³ ve günlük geri üretim bedeli 0,030852 TL/Sm³ olarak açıklandı.

Kararda, söz konusu bedellerin TL/Sm³ cinsinden belirlendiği ve BOTAŞ tarafından TL/kWh bazında ayrıca düzenleneceği, hesaplamalarda doğal gazın 9155 kcal/m³ üst ısıl değerinin esas alınacağı belirtildi. Ayrıca belirlenen fiyatlara Katma Değer Vergisi dahil edilmediği ifade edildi.

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne ilişkin karar 1 Ocak 2026, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne ilişkin karar ise 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.