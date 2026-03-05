Haberler

EPDK taşınmaz temini işlemlerinde düzenlemeye gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için taşınmaz temini işlemlerinde değişiklik yaptı. Ön lisans veya lisans sahibi şirketlerin talepleri üzerine acele kamulaştırma yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürütülen taşınmaz temini işlemlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

EPDK'nin Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim faaliyetleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun görülmesi halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınabilmesine karar verildi.

Ayrıca, Taşınmaz Temini İşlemleri hakkındaki yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki "tesisler için gerekli olan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
Hamaney'in cenaze töreni neden ertelendi? Tahran yönetiminin 2 gerekçesi var

İran'dan şaşırtan Hamaney kararı! Arkasında 2 neden var
Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Kıbrıs'taki üsse saldırı gizemi! İngiltere: İran'dan atılmadı

AB toprağını vuran dronla ilgili şok gerçek: İran'dan atılmadı
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi

İran'ın Büyük Ayetullahı Amoli'den tüyleri diken diken eden çağrı