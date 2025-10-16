Haberler

EPDK'dan Elektrik Kesintileri İçin Tüketicilere 1.6 Milyar TL'lik Tazminat Düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tüketicilerin elektrik kesintileri nedeniyle haklarını korumak amacıyla önemli bir yönetmelik hazırladı. 1.610 milyon TL'lik tazminatlar artık doğrudan faturalardan düşülecek. Bu kararın hizmet kalitesini artıracağı belirtiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilerin elektrik kesintilerinden doğan haklarının korunması adına önemli bir adım attı. Hazırlanan yeni yönetmeliğe göre kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin tüketicilere ödemesi gereken 1 milyar 610 milyon TL'lik tazminat ilgili abonelerin faturalarından düşülecek.

2 Ekim 2025 tarihli ve 13829 sayılı Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle oluşan tazminatlar artık doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin kullanıcılara ödemesi gereken toplamda 1 milyar 610 milyon TL'lik tazminat, herhangi bir başvuru gerekmeksizin hak sahiplerinin faturalarına yansıtılacak. Yeni sistem sayesinde tüketiciler, faturalarında tazminatın türü, toplam tazminat tutarı, faturada mahsuplaşılan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi bilgilere ulaşabilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın hem tüketicinin korunması hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek, "EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak" dedi.

Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kentaltı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan kesintilere ilişkin uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuyor. 2025 yılında yürürlükte olan tazminat rakamları ise şöyle:

"Anlaşma gücü 160 kVA altı olan mesken aboneleri için 554 TL, 160 kVA altı olan diğer aboneler için bin 107 TL, 160 kVA -630 kVA arasındaki kullanıcılar için 3 bin 323 TL, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar için 6 bin 647 TL." - ANKARA

