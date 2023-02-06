EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları... Ekonomi Haberleri EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mustafa Yılmaz Ekonomi Haberler

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