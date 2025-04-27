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EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı

EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin depolama ve perakende satış tarifelerinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, çeşitli yakıt türlerinin depolama hizmet bedelleri belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin depolama ve perakende satış tarifelerinde değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, SOCAR Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedelleri benzin türleri ve etanolde metreküp başına 3,81 lira, motorin ile biyodizel türleri ve denizcilik yakıtlarında 3,94 lira, havacılık yakıt türlerinde ise 3,78 lira olarak belirlendi.

EPDK'nin diğer Kurul kararları kapsamında, Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım End. ve Tic. AŞ, Sürmeli Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak sistem kullanım bedeli üst sınırları ve üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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