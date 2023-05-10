Enuygun'dan 19 Mayıs tatili için üç günlük rota önerileri

Enuygun.com 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesiyle ortaya çıkan üç günlük tatil için seyahat önerileri paylaştı.

Enuygun.com 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesiyle ortaya çıkan üç günlük tatil için seyahat önerileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs tarihinin cuma gününe denk gelmesi, seyahatseverler için üç günlük tatil fırsatı sunuyor. Enuygun.com, 19 Mayıs tatilinde yeni yerler keşfetmek ve keyifli bir bahar tatili yapmak isteyenler için çeşitli rotalar öneriyor.

Öneriler arasında ilk sırada yer alan ve her mevsim güzelliğiyle ilgi çeken Kapadokya, kısa tatillerin gözdesi olarak öne çıkıyor. Peribacaları ve vadileriyle açık hava müzesi niteliğinde bir kültür şöleni sunan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerlere ve çömlek yapımından safariye kadar farklı aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Bursa; mutfağı, dini yapıları ve tarihi evleriyle kültürel bir miras olarak öne çıkarken, büyük şehirlere yakınlığıyla 19 Mayıs tatili için ideal rotalar arasında bulunuyor. Kaplıca tesislerinden doğa otellerine kadar farklı konaklama seçeneklerine sahip Bursa'da gezilecek yerler arasında Koza Han, Uzun Çarşı, Atatürk Evi Müzesi, Cumalıkızık, Misi Köyü ve Irgandı Köprüsü gibi çok sayıda tarihi ve turistik bölge ve yapı yer alıyor.

Ayvalık ve Safranbolu sakin tatil imkanı sunuyor

Hem yaz hem de bahar tatili için önerilen ilk rotalar arasında bulunan Ayvalık, farklı kültürlerin yansımalarını görme imkanı sunuyor. Ayvalık'ta Cunda Adası'ndan Sarımsaklı Plajı'na kadar farklı seyahat tarzlarına uygun gezilecek yerler yer alıyor.

Ayvalık, dostlar ve aile ile vakit geçirilebilecek lezzetli ve kaliteli restoranlarının yanı sıra sakin ve sade atmosferiyle turistleri cezbediyor.

Anadolu mimarisinin korunmuş en üstün örneklerinin yer aldığı Safranbolu, bu tatilde favori rotalar arasında öne çıkıyor. Eski konaklarda geceleme şansı sunan ve Türkiye'nin kültürünün derinlemesine hissedilebildiği Safranbolu'ya otobüsle yapılacak kısa bir yolculukla ulaşmak mümkün.

Edirne ve Samsun tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle misafirlerini bekleyen Edirne'de, bu mevsimde Meriç Nehri üzerinde sandal ve kano gezileri yapılabiliyor. Meriç'in ana kollarından Tunca Nehri ve kıyısında da benzer aktiviteleri yapma ve su kuşlarını izleme imkanı bulunuyor. Her iki nehir üzerindeki tarihi köprüler, konukları mimari özellikleriyle etkiliyor.

Saros Körfezi'ne bakan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda yapılcak doğa yürüyüşleri konukların ruhunu dinlendiriyor. Araç kiralayarak çok rahat şekilde güzelliklerin keşfedilebileceği Edirne'de, Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehrin tüm medeniyeti görülebiliyor.

Alternatif öneriler arasında yer alan Samsun, 19 Mayıs tatilini Milli Mücadele'nin başladığı yerde anmak isteyenler için öne çıkıyor. Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı'nın görülecek yerler arasında ilk sırada yer aldığı Samsun'da ayrıca Amazon Köyü, Atakum, Havza da gezilecek yerler arasında bulunuyor. Samsun'da "ne yenilir" soruna ise en çok "Bafra pidesi" cevabı veriliyor.