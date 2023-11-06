Engelli Vatandaşların ÖTV Muafiyeti Üst Limiti Yeniden Düzenlendi

2024 yılında, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden faydalanarak sıfır araç alımında geçerli olan üst limit yeniden düzenlendi. ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 tarihiyle birlikte yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükselecek. Bu güncelleme, engelli bireylerin sıfır araç alımlarını daha kolay ve erişilebilir hale getirecek.

2024 yılı itibariyle, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden faydalanarak sıfır araç alımında geçerli olan üst limit yeniden düzenlendi. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 tarihiyle birlikte yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükselecek.

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Pandemi süreci ve yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil piyasasında araç fiyatları hızla yükselmiş, bu durumun en fazla etkilenen kesimlerden biri de ÖTV muafiyetli araç almak isteyen engelli vatandaşlar olmuştu.

ÖTV muafiyet limiti, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak belirlenmişti. Ancak sıfır otomobil fiyatlarının bu seviyelerin çok üzerine çıkmasıyla, ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar araç bulma konusunda zorluk yaşamışlardı. 2024 yılı için belirlenen yeni üst limit olan 1 milyon 591 bin 255 TL, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır araç alımını daha kolay hale getirecek.

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ÖTV'siz araç alımlarının 2024 yılı üst limitiyle birlikte, belirli araç modellerinin vergisiz fiyatları da güncellendi. Örneğin, Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp modelinin vergisiz net fiyatı 382.824 TL olarak belirlendi. Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzinli modelinin vergisiz fiyatı ise 425.925 TL olarak açıklandı. Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modelinin vergisiz net fiyatı 427.222 TL oldu.

Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp modelinin vergisiz net fiyatı 477.731 TL olarak belirlenirken, Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna modelinin vergisiz fiyatı 687.268 TL olarak açıklandı. Peugeot 3008'in vergisiz net fiyatı 808.333 TL olarak belirlendi. Son olarak, Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP modelinin vergisiz net fiyatı 382.361 TL oldu.

Bu güncellemelerle birlikte, engelli vatandaşlar 2024 yılında belirlenen yeni ÖTV muafiyetli belirli modelleri vergisiz olarak satın alabilecekler. Bu durum, engelli bireylerin sıfır araç alımlarını daha kolay ve erişilebilir hale getirecek.