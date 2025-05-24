Engelli İstihdamını Artırmak İçin Sanal Fuar Düzenlendi

Engelli İstihdamını Artırmak İçin Sanal Fuar Düzenlendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'nın tamamlandığını ve engelli bireylerin istihdamını artırmak için önemli adımlar atıldığını duyurdu. Fuara Türkiye'nin 76 ilinden 558 firma katıldı ve 26 bin 594 kişi ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelleri birlikte aşacaklarının mesajını veren Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz 'Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'nı tamamladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Engelleri birlikte aşacaklarının mesajını veren Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için hayata geçirdiğimiz 'Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'nı tamamladık. Geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız 'Engelsiz İŞKUR Platformu' ile hibe başvurularını kolaylıkla engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor, iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin 7 bölgesinde 76 ilden 558 firmanın katılımıyla düzenlenen Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı 26 bin 594 kişi tarafından 38 bin 938 kez ziyaret edildi. Toplam 3 gün süren fuarda 16 bin 248 öz geçmiş işverenlerle paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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