Engelli Bireylerin Eğitimi İçin Önemli İş Birliği

Engelli Bireylerin Eğitimi İçin Önemli İş Birliği
Güncelleme:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, farkındalık çalışmaları ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan protokol ile ngelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımlarını desteklenmesi hedefleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Çetin, Beyazay Genel Başkanı Lokman Ayva, Manisa Şube Başkanı Mimar Fisun Kumbaracı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Koyunsever, MCBÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü birimi koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç katıldı.

Protokol kapsamında taraflar; engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek, erişilebilirlik alanında ortak projeler geliştirmek, eğitim ve istihdam fırsatlarını artırmak amacıyla iş birliği yapacak. Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların ortak çalışmalarıyla sürdürülecek.

Törende konuşan Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, iş birliğinin Türkiye genelinde engelsiz yaşam vizyonuna katkı sağlayacağını ifade ederken; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da üniversitenin erişilebilirlik alanındaki çalışmalarının bu protokolle daha da güçleneceğini vurguladı. - MANİSA

