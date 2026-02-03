Haberler

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu. Geçen ay açıklanan Aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 olmuştu.

  • Ocak 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %4,84, yıllık bazda %30,65 arttı.
  • Ocak ayında en yüksek aylık artış gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,59, ulaştırmada %5,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %4,43 oldu.
  • Şubat 2025 kira artış oranı %33,98 olarak belirlendi.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

ENFLASYON ARALIK AYINDA 0,89 ARTMIŞTI

TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Enflasyonun açıklanmasıyla ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. Buna göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

EMEKLİNİN İLK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Tam zam oranı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkez Bankası, ocak ayındaki yüksek enflasyona vurgu yapmıştı. Merkez Bankası, öncü verilerin ocakta aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret ettiğini belirtmişti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU NE BEKLİYOR?

Merkez Bankası'nın 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 düzeyinde bulunuyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefi ise yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, tahmin aralığını 3 ayda bir gerçekleşen enflasyon raporu toplantılarında güncelleyebiliyor. Ara hedefler ise olağanüstü durumlar olmadığı sürece değiştirilmiyor.

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

at yalanı....

Haber YorumlarıRahmi sakin:

siz Müslümanmısınız ya

Haber YorumlarıRamazan Bulut:

Sadece sen müslümansın müslüman dediğiniz zam zamanda geldiğinde. düşük gösteren mı İslam dininin bunu emrediyor hak adalet

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Türkiye de hiç bir şey düzelmez düzelmicekte

Haber YorumlarıCaner:

Sen düzgünmüsün, düzgün çalışıyor musun? Emek verdin de para kazanamadın mı_?

Haber YorumlarıEmir Güler:

Eyyy Sandık.......

Haber YorumlarıAtilla Akkuş:

Sandık olsa ne olacak kim gelirse gelsin çok dürüstte olsa üretmedikçe dışa bağımlılık olduğu sürece kaçınılmaz. baksana bana para gönderin başa geçersem iş birliğinin karşılığını neyle alacak parayla mı? Zihniyet bu hepsinin öyle kimse demiyorki aldığınız bütün hammaddeleri Türkiye üretecek ve ihraç edecek demiyor kimse asgari ücret zammı öncesi bazı ürün ve temel gıdalarda fiyat sabitleyelim bütçe ayarlayalım demiyor kimse al birini vur ötekine.

Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Geçtiğimiz ay emekli zam ayıydı sipariş enflasyon geldi bu ayda gerçekten çok uzakta ama soran olursa şahlanıyoruz

