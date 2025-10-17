Haberler

Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Güncelleme:
Yıllarıdır yüksek enflasyonla boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin'de adeta bir mucize yaşanıyor. Ülkede enflasyon oranı bir yılda yüzde 209'dan yüzde 31'e geriledi.

Uzun yıllardır yüksek enflasyon rakamlarının kayıtlara geçtiği Latin Amerika ülkesi Arjantin'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hayat pahalılığını tetikleyen enflasyon rakamları nedeniyle çok sayıda protesto gösterisinin düzenlendiği ülkeden gelen son rakamlar adeta mucize niteliğinde.

BİR YILDA YÜZDE 178 GERİLEDİ

Açıklanan son enflasyon rakamlarına göre, bir yıl önce yüzde 209 olan enflasyon oranı büyük bir düşüş gösterdi. Bir yılda yüzde 178 azalan enflasyon oranı yüzde 31'e kadar geriledi.

YIL SONU TAHMİNİ ORANI YÜZDE 28

Ülkede yıllık enflasyon Temmuz'daki yüzde 36,6 seviyesinden yüzde 33,6'ya gerilemişti. Arjantin Merkez Bankası'nın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre ise 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
