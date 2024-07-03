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Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

103 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (33)

Medeni Direkci:

Yazıktır günatır. Enflasyon verilerini yanlış vererek milyonların ekmeğiyle oynanıyor

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Emre ARI:

Göz var hizan var … Poşete zam gelmedi ne de olsa hâlâ 25 krş, yazık bu vatandaşa yazık..

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Doğan Deger:

Geldi normalde 37,5 kuruş

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Sami İşgören:

1.64 he:)) ayıp ya ayıp pazarda limonun kilosu 8 tlden 80 tl ye çıktı, ne 1.64

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Sktgdn:

Her kim bir kulun hakkına giriyorsa Allah'ın gazabı üzerine olsun, lanet gelsin onlara

241
1
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Muhammet Ülker:

elektriğe yüzde 38. emekliye yüzde 24.

173
5
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Mehmet Kocaoğlu:

İnandım bende

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muratemre yılmaz:

Bu kadar da olmaz..Yok yok ülkenin iyice çivisi ciktı..

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İLGİSİZ:

1.64

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Emir Emir:

ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, EMEKLİ SANDIĞINA 150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK,TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMI GERÇEKSE HAKKIM HELAL OLSUN AMA GERÇEK DEĞİLSE HARAM OLSUN.GERÇEK OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR.

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