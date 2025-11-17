Haberler

Enerjisa Üretim ve Sabancı Üniversitesi'nden Geleceğin Liderlerine Power MBA Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerjisa Üretim, Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği Power MBA Profesyonel Gelişim Programı'nın 5'inci dönemini başlattı. Program, enerji sektöründe sürdürülebilirlik bilincine sahip liderler yetiştirmeyi hedefliyor.

Enerjisa Üretim, Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen Power MBA Profesyonel Gelişim Programı'nda 5'inci dönemi başlatarak, yenilikçi vizyonunu geleceğin liderleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Power MBA Profesyonel Gelişim Programı, bugüne kadar 284 mezunuyla enerji sektörüne fark yaratan, analitik düşünen, sürdürülebilirlik bilincine sahip ve vizyoner liderler kazandırmayı hedefliyor.

Enerjisa Üretim, bu program aracılığıyla kendi çalışanlarının yanı sıra farklı sektörlerden profesyonellerin de gelişimine katkı sağlıyor. Böylece bilgi paylaşımına dayalı güçlü bir öğrenme topluluğu oluşturarak enerji ekosisteminde yetkin, yenilikçi ve global ölçekte rekabet edebilen insan kaynağının gelişimine öncülük ediyor.

Şirket, Power MBA programıyla katılımcılarına teknik bilginin yanında stratejik düşünme, liderlik, takım çalışması ve sürdürülebilirlik odaklı kapsamlı bir gelişim deneyimi sunuyor. Beşinci döneminde 23 farklı kurumdan 48 profesyonelin katıldığı program, Ataşehir Merkez Ofis'te düzenlenen etkinlikle başladı. Katılımcılar, yeni dönem heyecanını paylaşırken enerji sektöründeki güncel dönüşüm başlıkları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Toplamda 120 saatlik eğitim süreci, 4 modül halinde kurgulandı. Programda, Sabancı Üniversitesi akademisyenleriyle enerji sektörünün önde gelen uzmanları yer alıyor. Bu kapsamlı yapı, teorik bilgiyle saha deneyimini buluşturarak katılımcılara çok yönlü bir gelişim fırsatı sunuyor. Ayrıca, program süresince, Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü'nde gerçekleştirilecek teknik gezide katılımcılar birçok yenilikçi teknolojiyi yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, enerji sektörünün dönüşümüne katkı sağlayacak bir vizyon geliştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji dönüşümünü teknoloji kadar insanın öğrenme, gelişme ve etki yaratma gücüyle tanımlıyoruz. Bizim için dönüşüm, sistemler ve süreçlerin yanı sıra düşünme biçimlerini, liderlik anlayışını ve işbirliği kültürünü de kapsıyor. Bu nedenle Enerjisa Üretim'de dönüşümün merkezine insanı yerleştiriyor, her bireyin potansiyelini keşfetmesini ve fark yaratmasını destekliyoruz. Power MBA programı, bilgiyle donanmış, merakla öğrenen, yenilikçi ve sürdürülebilirlik bilinci yüksek liderler yetiştirme vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Beş yıldır farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirerek oluşturduğumuz bu güçlü öğrenme topluluğu, enerjinin geleceğini şekillendirecek fikirlerin, liderlik yaklaşımlarının ve yeni bakış açılarının doğduğu bir platform haline geldi. Bu programla birlikte katılımcılarımıza bilgi, aynı zamanda bir vizyon, bir amaç ve bir dönüşüm yolculuğu sunuyoruz. Her bir katılımcının deneyimi, öğrenme isteği ve katkısı, geleceğin enerji ekosistemine yön verecek kolektif bir güce dönüşüyor. Power MBA, bu anlamda geleceğin liderlerini bugünden inşa eden bir kültürün ifadesi."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Vedanın ardından çok konuşulacak iddia! Hijyenine dikkat etmiyormuş
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı

Bu adamı kim durduracak?
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.