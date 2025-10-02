Enerjisa Üretim'den Evcil Hayvanlara Özel Sigorta Programı

Enerjisa Üretim'in esnek yan haklar programı kapsamında yer alan Sevimli Dostum Sigortası, çalışanların evcil dostlarının sağlığını güvence altına alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 ay ile 10 yaş arasındaki kedi ve köpekler için geçerli olan sigorta, Türkiye genelindeki tüm veteriner ve hayvan hastanelerinde kullanılabiliyor.

Sigorta kapsamında yüksekten düşme, zehirlenme, trafik kazası veya hastalık gibi durumlarda muayene, tedavi, ilaç ve görüntüleme giderleri karşılanıyor. Anlaşmalı kliniklerde yılda bir kez sunulan tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği gibi hizmetler ile 7/24 veteriner danışma hattı da destek kapsamında yer alıyor.

Ayrıca, Enerjisa Üretim, evcil hayvanların ofislere girişine izin vererek çalışanlarının patili dostlarıyla iş yaşamını paylaşabilmesini sağlıyor. Bu uygulama, kurum kültürünü zenginleştirirken aynı zamanda aidiyet duygusunu güçlendiriyor ve iş yaşamına değer katıyor.

Şirket, enerji santrallerinin bulunduğu bölgelerde hayvanlara yönelik düzenli destekler sağlayarak, her yıl ortalama 25 ton kedi ve köpek mamasıyla bu bölgelerdeki hayvanların beslenmesine katkıda bulunuyor.

Bu desteğe ek olarak, bu yıl Artvin'de Enerjisa Üretim'in santralinin bulunduğu bölgede yer alan Yusufeli Belediyesi'ne 3 ton mama bağışı yapıldı. Tüm bu uygulamalar, Enerjisa Üretim'in yaşama saygı duyan misyonunun yansıması olarak hayata geçiyor.