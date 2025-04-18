Enerjisa'nın Yurt Dışı Deneyim Projesi ile Çalışanlarına Fırsat

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, şirketin ortaklarından E.ON'un iştiraki Bayernwerk ile yaptığı işbirliğiyle Türkiye'deki mavi yakalı çalışanlarına yurt dışında deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu pilot proje, kariyer gelişiminin yanı sıra kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı açısından da önemli bir köprü olacak. Proje, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın iş gücünü güçlendirmeye, sektörel yetkinlikleri artırmaya ve uluslararası iş birliklerini derinleştirmeye yönelik şirketin stratejik vizyonunun bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

Söz konusu proje kapsamında geliştirilen yaklaşımlar, kurumlar arası bilgi akışını teşvik ederken, uzun vadede sektörel dönüşüm ve sürdürülebilir gelişim açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Proje, başlangıç aşamasında 20 çalışanla uygulanmaya başlanırken, ilerleyen süreçte daha fazla çalışanın dahil edilmesi hedefleniyor.

Projenin imza törenine, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, İnsan, Kültür ve İdari İşler Direktörü Işılay Yüksel Eratay ve İnsan, Kültür ve Gelişim Grup Müdürü Sinem Yorulmaz, Bayernwerk şirketini temsilen ise İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Albert Zettl, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Başkanı Julia Luxi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikaları Başkanı Arman Bedikian ve İnsan Kaynakları Müdürü Stefan Burghard katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, şirketin insana dokunan çalışmalarıyla fark yarattığını belirterek, "Proje, çalışma arkadaşlarımızın Almanya'da görev almasıyla sınırlı değil. Programa katılmaya hak kazanan ekip arkadaşlarımız, uluslararası bir çalışma ortamında uygulamalı deneyim kazanarak profesyonel ve kültürel anlamda gelişim gösterecek. Edindikleri tecrübeleri ve iyi uygulamaları Türkiye'ye taşıyarak sektörün gelişimine katkı sunacaklar. Böylelikle Türk enerji sektörünün yetkinlik haritasının genişlemesine destek olacaklar." ifadelerini kullandı.

Projenin kapsayıcılık ve gönüllülük kültürü gibi temel değerleri de desteklediğine dikkati çeken Özsürekci, "Tesis ettiğimiz iş birliği ile iki şirket arasında sadece teknik değil, sosyal gelişimi de ön planda tutmayı hedefliyoruz. Kültürler arası etkileşimi artıran bu iş birliğinin, daha bütünleşik ve yetkin bir iş gücüne ulaşma yolunda önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak çalışma arkadaşlarımıza yeni bir vizyon kazandırmayı ve sektöre uzun vadeli, sürdürülebilir değerler katmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.