-Hülya Erdener Akınç'ın aldığı ödülden detay

- Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Müdürü Hülya Erdener Akınç ile röportaj

Enerjisa, elektrik hatlarını 75 kişilik İHA ekibiyle kontrol ediyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Müdürü Hülya Erdener Akınç:

"Enerjisa elektrik dağıtım şirketleri olarak yaklaşık 230 bin kilometrelik elektrik dağıtım hattının işletiminden sorumluyuz"

"2018 yılından beri bakım operasyonlarında İHA'ları aktif olarak kullanıyoruz"

ANKARA (AA) – ZEYNEP BEYZA KILIÇ - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Müdürü Hülya Erdener Akınç, elektrik hatlarındaki olası arızalara hızlı müdahale edebilmek için çalışanlara İHA pilotaj eğitimleri aldırdıklarını belirterek, "75 kişilik bir İHA pilot ekibi kurduk. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda başladığımız bir projeyle İHA'lardan aldığımız görüntüleri işleyerek, envanter takibi ve anomali tespiti konularında analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Akınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli üretim İHA'lar ile elektrik hatlarında arıza tespit ve bakımın daha da kolaylaştığını söyledi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın yaklaşık 230 bin kilometrelik elektrik hattının işletiminden sorumlu olduğunu aktaran Akınç, "Özellikle yoğun kış koşullarında, hatlarda meydana gelebilecek iletken kopması, direk devrilmesi gibi durumları daha hızlı tespit edebilmek, bakım operasyonlarında iş gücünü daha etkin kullanabilmek üzere 2015 yılında insansız hava araçları ile ilgili ilk çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.

Akınç, hatların kontrolü için ilk olarak ticari kanatlı İHA ve multikopterler kullandıklarını dile getirerek, "Daha sonra iki tipin avantajlarını ortaya çıkaran VTOL tarzı İHA'yı ODTÜ iş birliğiyle kendimiz tasarladık ve patentledik. 2018 yılından beri bakım operasyonlarında İHA'ları aktif olarak kullanıyoruz." diye konuştu.

Şirket içinde ilgili birimlerde çalışanlara İHA pilotaj eğitimleri aldırdıklarını anlatan Akınç, "75 kişilik bir İHA pilot ekibi kurduk. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda başladığımız bir projeyle İHA'lardan aldığımız görüntüleri işleyerek, envanter takibi ve anomali tespiti konularında analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"İlk akıllı şehir projelerinden birini Gaziantep'te hayata geçirdik"

Akınç, Türkiye'nin ilk akıllı şehir projelerinden birisini Gaziantep'te hayata geçirdiklerini belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ar-Ge fonu desteği ve Gaziantep Belediyesi iş birliğiyle 2017'de başlatılan projeyle Gaziantep Masal Park'ta güneşi takip ederek elektrik üretimi yapan iki adet güneş çiçeği kurulumu gerçekleştirdik." dedi.

Güneş çiçeğinden üretilen enerjiyi park içinde yer alan akıllı bank ve elektrikli engelli araç şarj istasyonlarında kullandıklarını anlatan Akınç, "Yenilenebilir enerjinin görünür kılınmasını ve bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Projenin ulaşım ayağında ise bir yıl boyunca hizmet veren elektrikli otobüs ile şehir içinde hava kirliliğine neden olan ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefledik." diye konuştu.

Öte yandan Akınç, 2017'den beri Avrupa Birliği (AB) çerçeve programları "EUREKA" çatısı altında yer alan enerji odaklı Eurogia kümesinin teknik komitesi ve yönetim kurulunda görev aldığını ifade ederek, "Bu sayede, işin mutfağında bulunarak AB tarafında gerçekleştirilen enerji projelerini yakından inceleme ve ülkemizde yapılan çalışmalarla kıyaslama şansı buluyorum." ifadesini kullandı.

"Kadınlar enerji sektöründe daha aktif rol oynayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar programında profesyonel kategoride ödül alan Akınç, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, sahadan yönetime her kademe kadın istihdamını ön planda tutan bir şirkette çalışmaktan memnun olduğunu söyledi.

Akınç, Bakanlığın başlattığı Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar programı kapsamında sektörde çalışan kadınların başarılarının öne çıkarıldığını belirterek, "Program kapsamında bu alanda bir farkındalık yaratılarak ilerleyen süreçte kadınların enerji sektöründe daha aktif rol oynamasının önünün açılacağını düşünüyorum. Enerji gibi kadın çalışan sayısının az olduğu bir sektörde, kadınların yaptıkları başarılı işleri vurgulayan bir ödülü aldığım için çok gurur duydum." dedi.