Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nda 2,25 Milyon Lira Ödül Dağıtıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle yürütülen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında, bu yıl finale kalan 3 girişime toplam 2 milyon 250 bin lira ödül verildi.

Bu yıl 163 başvuru arasından seçilen 56 girişim, 8 modüllük eğitim programına katılarak sektör temsilcileriyle 200'ün üzerinde mentörlük görüşmesi gerçekleştirdi. Süreç sonunda belirlenen 20 girişim, Ankara'daki final sahnesinde projelerini yatırımcılara ve jüriye sundu.

Finale kalan 20 girişim bugüne kadar 90'ın üzerinde istihdam oluştururken 1,2 milyon dolar ciroya ve 46 bin dolar yatırım hacmine ulaştı. Program kapsamında jüri değerlendirmesiyle seçilen 3 girişime toplam 2 milyon 250 bin lira destek sağlandı.

Beespenser Teknoloji, enerji altyapılarında kullanılan sensör ve akıllı ağ bileşenlerinin baskı tabanlı devre üretim teknolojisiyle yerli ve hızlı prototipleştirilmesini sağlayan çözümüyle 1 milyon liralık ödül kazandı.

OMNIXION ZAB, uzun süreli enerji depolama ihtiyacına yanıt veren çinko-hava batarya sistemi ve şebeke esnekliğiyle reaktif güç desteği sunan yapısıyla 750 bin liralık ödüle layık görüldü.

Rotamen ise enerji sektöründe saha operasyonlarını rota optimizasyonu, dinamik bölge yönetimi ve dijital iş akışlarıyla tek platformda birleştiren yapay zeka destekli uygulamasıyla 500 bin liralık destek aldı.

Enerji dönüşümünde AR-GE ve yerli teknoloji vurgusu yapıldı

Programın açılış konuşmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çekerek geçen yıl devreye alınan kapasitenin yüzde 90'ının rüzgar ve güneşten oluştuğunu aktardı.

Bu yıl devreye alınması planlanan 8 bin megavatın üzerindeki kapasitenin de neredeyse tamamının yenilenebilir kaynaklı olduğunu kaydeden Özkaya, yerli fikir ve teknolojilere desteğin süreceğini belirtti.

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, enerji dağıtımının geleceğinde dijital çözümlerin belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, "Bu alanlarda geliştirilecek her fikir sistem verimliliğini artıracak, kayıpları azaltacak, müşteri memnuniyetini artıracak ve arz güvenliğini güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Elder Başkan Yardımcısı Memet Atalay da dağıtım sektörünün teknoloji ekosistemine dönüştüğünü belirterek, sektör yatırımlarının son 13 yılda yıllık ortalama 700 milyon dolardan 2,2 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da programdan destek alan 45 girişimin yatırım aldığını, bunlardan 37'sinin küresel pazarlara açıldığını anlatarak girişimcilere sunulan katkının önemini vurguladı.

Program kapsamında seçilen 8 girişim, 25-26 Aralık'ta Uniq İstanbul'da düzenlenecek Big Bang Startup Challenge'ta 3 milyon liralık Elder Özel Ödülü için yarışacak.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı ile İTÜ Çekirdek'in Big Bang Challenge platformunda 2019-2024 döneminde girişimcilere toplam 18 milyon liranın üzerinde ödül verildi. Bu yıl 2 programda enerji teknolojilerine yönelik girişimlere toplam 5 milyon 250 bin lira nakdi destek sağlandı.