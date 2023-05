Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Seçim gecesi için biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "15 Mayıs sabahında, sabahına kalmayacak belki gecesinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasında sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz." dedi.

Mihalgazi İlçe Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Dönmez, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgede sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini söyledi.

Dönmez, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında kenetlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Onlar başka arayışlar içerisine girdiler. Malum çeşitli masalar topladılar. Bir masanın etrafında 6 kişi, sonra sayısı 7, 8, 10 kaç oldu bilmiyorum. Hala eski Türkiye'nin eski yönetimlerini arıyorlar. Çünkü o zaman vur ensesine al ekmeğini modeli vardı. Şimdi ona onlar şu anda söz dinletemiyor. Diyoruz ki tamam, eğer burada bir tasarrufunuz olacaksa bu bölgede, Türkiye'yi dinleyeceksiniz. Burası eskiden olduğu gibi at oynatacağınız yer olmaktan çıktı. Bunu kabullenmek istemiyorlar. Şimdi önlerinde onların bir fırsat doğdu kendilerince. 'Acaba 14 Mayıs'ta yine bizim sözümüzü dinleyecek birileri gelir mi' diye. Şimdi size soruyorum, onların dediğine mi 'evet' diyeceksiniz yoksa Sayın Erdoğan'ın dediğine mi 'evet' diyeceksiniz?"

Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen çevrelerce ekonomik, diplomatik engellerle karşılaştıklarını ancak ülkenin kendi kaynaklarıyla, kendi zenginliğini aramaya baş koyduklarını vurgulayan Bakan Dönmez, hem denizde hem de karada yeraltı kaynaklarını çıkarmayı başardıklarını anlattı.

"Tam 35 yıl boyunca konutlara yetecek doğal gazımız artık var." diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"'Kimse bu kadar kısa süre içerisinde bunu çıkartıp karaya getiremez' dediler. Siz de duydunuz televizyonlarda, bazı muhalefet liderleri bile inanmadı, inanmak istemedi. Günlerce biz o gazı yaktık ama hala inanmadı. Gözleri var görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Dilleri var, konuşmuyor. Kalpleri var, hissetmiyor. Bu tip insanlarla da maalesef muhatap olduk. Ama azmettik, inançla, sabırla çalıştık. O gazı da geçtiğimiz haftalarda ramazanın son günü karaya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle de sisteme bastık."

"Biraz süz, filtrele traktörüne koy götür"

Bakan Dönmez, Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız da iki gün önce, ben de Konya'daki programdaydım, orada açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük petrol keşfini yakaladık. Niye şimdiye kadar yapılmadı? Çünkü orada terör vardı. Bu çalışmaları engellemek istiyorlardı. Ondan dolayı da oralara gidip arama, araştırma yapamamıştık. Şimdi terörden oralar temizlendi. Biz de ekibimizle birlikte gittik, aramalarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl 'Esma Çevik Kuyusu' adını verdiğimiz bölgede tam 180 milyon varillik bir petrol keşfi yaptık. Niye Esma Çevik adını verdik? Çünkü o bölgeyi mayınlardan, bombalardan temizlemek için bizimle birlikte çalışan jandarmamız vardı. O kızcağızımız, evladımız mayını, bombayı imha ederken şehit oldu. Biz de onun aziz hatırasına hürmeten o bölgeye şehit Esma Çevik Kuyusu adını verdik. Maşallah çok bereketli... 9-10 tane kuyu açtık. Günlük 10 bin varil üretim yapıyoruz. Normalde Türkiye'de kuyu başı üretimler 50-60 varilken sadece bu kuyulardan kuyu başına tam 1000 varil üretim yapıyoruz.

Dedik ki arkadaşlar bu bölgede anlaşılan büyük potansiyel var, civar bölgeleri de bir araştırın. Gabar bölgesinde onun ardından hemen hızlı araştırmalara girdik. Biz kışın oraya girdiğimizde 3 metre kar vardı. Karın kalkmasını bekledik. Martta tekrar başladık. Bir hafta önce de orada ilk kuyumuzdan petrol üretimine başladık. Son derece kaliteli bir petrol bulduk. Arkadaşlarım bana diyor ki 'neredeyse mazot kalitesinde'. Yani biraz süz, filtrele, traktörüne koy götür. Normalde bizim mesela Batman Raman bölgesinde bulduğumuz petrol ağır. Görseniz 'bu yanar mı, kullanılır mı' dersiniz. Çamur gibi. Gravitesi 15-20. Buradaki petrolün kalitesi ise 41 kalitede. Normalde dünyanın en kaliteli petrolü brent petrol İngiltere'de 36. Bak ondan daha kaliteli bir petrolü bulmuş olduk. Şimdi inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde orada kuyularımızı açacağız. Petrol üretimimizi ikiye katlayacağız."

"Dışarıya para dilenmeye gitmenize gerek yok"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve "Birileri çıkmış yurt dışında kaynak arıyor." ifadelerini kullanan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dedi ya '300 milyar dolar buldum.' Dışarıya para dilenmeye gitmenize gerek yok. Kaynak burada. Kaynak Karadeniz'de, kaynak Anadolu'da. Yıllardır EYT tartışıldı durdu. Çözdük mü sorunu? Çözdük. Memura, emekliye, enflasyon üzerinde zam yaptık mı? Yaptık. Siz burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Bakın Türkiye'de en çok desteklenen kesim tarım kesimi. Yıllık 100 milyar liranın üzerinde bir destek veriyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl Eskişehir'de yaklaşık 1,3 milyar liralık tarım desteği vermişiz. Dile kolay. Yeter ki siz üretin diye, yeter ki şehirde biz yaşayanlar sofrasında kendi ürünlerini taze taze yesin diye. Gıda güvenliği de en az enerji güvenliği kadar önemli. Üretmek zorundayız. Gençlerimizi burada tutmakta zorlanıyoruz. Onun için başta Mihalgazi olmak üzere bu bölgelerde genç nüfusumuzu burada tutacak yeni projelerle geliyoruz. Modern tarım işletmelerine hızlıca geçmemiz lazım. Buralarda gerekirse tarım liselerimizin, meslek liselerimizin sayısını arttıracağız. Daha modern, daha akıllı, başka bir ifadeyle iyi tarım yapacağız."

Konuşmasının ardından ilçedeki pazar yerinde esnafı selamlayan Bakan Dönmez'e, İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Pınar Turhanoğlu Gücüyener de eşlik etti.

"Milletimizin feraseti onların hilelerini yenecek inşallah"

Daha sonra beraberindekilerle ilçeye bağlı Alpagut Mahallesi'ne geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, millete olan aşkla, hizmet ve eser siyasetini sürdürdüklerinin belirterek, hükümetlerinin ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, birçok alanda yüzlerce eser yaptığını kaydetti.

Toplamda 710 milyar metreküplük gazın Karadeniz'in binlerce metre altında yattığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Sizin evinize gelmeye bekliyor. Biz ilk anda bunu ilan ettiğimizde birçok kimse inanmadı, özellikle muhalefetten. Aradan 2 ay geçti. Denizde yakma testleri yaptık. Teknik olarak yapılması gerekiyor. Gemiden iki hafta o gazı yaktık, yine inanmadılar. Karaya getirdik, yine inanmadılar. Çünkü bunların gözleri var görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Kalpleri var, hissetmiyor. Ne yapsak boş. Yüzleri var, kızarmıyor. Geçenlerde 'bize 6 ay önce böyle bir gaz var dediniz. Hani nerede çıkartın' diyen birisi, geçmişte de hükümetlerimizde bakanlık yaptı, geçenlerde Zonguldak'a gitmiş. Ben de basından izledim. Yanındaki belediye başkanı, milletvekili, bizden de değil Allah için onu da söyleyeyim, buradaki çalışmaları da bir güzel güzel anlatmışlar. 'Burada muazzam bir çalışma yaptılar. Binlerce insan çalıştı. Gece gündüz demeden bu gazı buraya getirdiler. Bizim buranın yerel gelişmesine, kalkınmasına önemli katkı sağlayacak' diyor. O da diyor ki danışmanına 'Biz gidecektik. Yol nerede? Bir göster bana.' Şaşırdı, Allah şaşırtmasın. Bu mahalleden gidince herkes şaşırıyor. Allah şaşırtmasın."

Fatih Dönmez, şehitleri unutmayacaklarını, bu toprağın her tarafının şehitlerin kanlarıyla sulandığını vurguladı. Şehitlerin hatıralarının yaşatılması gerektiğinin altını çizen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi birileri kalkmış Erdoğan'ı devirmek için, burada at oynatabilmek için kendi sözlerini dinleyecek bir lider, bir cumhurbaşkanı çıkartmaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Milletimizin feraseti onların hilelerini yenecek inşallah. Biz şöyle bir seçim kampanyası arzu etmiştik. Gelelim eserlerimizi, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı anlatalım. Onların yaptığı bir şey yok. Yapacağı da bir şey yok. Vaatleri de hayalden ibaret. Lakin gel gör ki konu başka bir mecraya gitti. Artık bu seçim eser, hizmet siyasetinin konuşulduğu seçim olmaktan çıktı. Milli bağımsızlık, istiklal, istikbal ve beka siyasetinin konuşulacağı bir ortama doğru gitti. O alan da en güçlü olduğumuz alan. Bu milleti bölemeyecekler. İnşallah 15 Mayıs sabahında, sabahına kalmayacak belki gecesinde yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan efsane bir balkon konuşmasında sizlere seslenecek. Biz şimdi balkonu temizlemeye başladık, hazırlık yapıyoruz. Sizler de balkonlarınızı temizleyin, hep beraber inşallah ona eşlik edelim."