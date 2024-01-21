Üye Girişi
Haberler

Enerji Uzmanı: Sübvansiyonlar Yerine Yenilenebilir Enerji Kredileri Düşünülmeli

Güncelleme:
Abone Ol

Enerji Uzmanı Murat Dilek, devletin doğal gaz ve elektrikte sübvansiyonlara milyarlarca lira harcayarak fedakarlık yaptığını belirterek, sübvansiyonların yerine yenilenebilir enerji kredilerinin düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Enerji Uzmanı Murat Dilek, devletin doğal gaz ve elektrikte sübvansiyonlara milyarlarca lira harcayarak fedakarlık yaptığını belirterek, "Sübvansiyonlarda harcadığımız yıllık 282 milyar liralık bütçeyi belki de yenilebilir enerji kredilerinde faiz sübvansiyonlarına çevirerek uzun vadede Türkiye'nin kazanacağı bir modele geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında, doğal gaza herhangi bir zam uygulanmayacağını ifade ederek, doğal gaz ve elektrikte geçen yıl verilen toplam sübvansiyonun (devletin karşılıksız yardımı) yaklaşık 282 milyar lira olduğunu dile getirmişti. Bakan Bayraktar'ın söz konusu ifadelerini Enerji Uzmanı Murat Dilek, İHA muhabirine değerlendirdi.

Enerji Uzmanı Dilek, doğal gaz ve kömürün global bir sektör olduğunu aktararak, "Amerika'daki bir doğal gaz fiyatı, Rusya'yı etkiliyor. Rusya'daki doğal gaz fiyatı, Türkiye'yi etkiliyor. Dolayısıyla tam bir global pazardan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de de yeni keşiflerle beraber konutlarda tüketilen doğal gazın önemli bir kısmı keşiflerden kullanılıyor. Buna rağmen hala sübvansiyonlar devam ediyor. Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar da bu konuda açıklama yaptı. Kendisi, sübvansiyonların devam edeceğini, fazla zaman olmayacağını söylemişti. Ama biz sektör paydaşı olarak bu sübvansiyonlara karşıyız. Sebebi de kamunun çok büyük bir fedakarlığı olması. Milyarlarca lira sübvansiyon uygulanıyor doğal gaza ve elektriğe. Biz harcanan bu parayı çok farklı değerlendirebiliriz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir sanatçının evinin 10 bin liralık elektrik faturasını paylaştığını hatırlatan Dilek, "Çok pahalı olduğunu söylüyordu. Halbuki o elektrik faturasının gerçeği 20 bin-25 bin lira. Ama devlet bunu sübvanse ederek 10 bin liraya düşürmüş. Sübvansiyonların artık kaldırılmasını ve yerine yeni yöntemlerin gelmesini istiyoruz. Belki de sübvansiyonlarda harcadığımız yıllık 282 milyar liralık bütçeyi belki de yenilebilir enerji kredilerinde faiz sübvansiyonlarına çevirerek uzun vadede Türkiye'nin kazanacağı bir modele geçmesini arzu ediyoruz. Kamudan bununla ilgili temennimiz budur" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Murat Dilek Türkiye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title