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Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

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EPDK'nın tüketim gruplarına göre enerji tedarik tarifelerinde sübvansiyon değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketim gruplarına göre enerji tedarik tarifelerinde sübvansiyon değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik faturalarında 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3'Ü ETKİLENECEK

Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sadece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.

Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalara gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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