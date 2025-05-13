DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Enerji Sektöründe Güncel Gelişmeler Semineri Denizli'de Gerçekleşti

Enerji Sektöründe Güncel Gelişmeler Semineri Denizli'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Aydem Perakende iş birliğiyle düzenlenen seminerde, enerji piyasasıyla ilgili önemli gelişmeler, tüketim limitleri ve fiyatlandırmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara enerji verimliliği ve devlet teşvikleri hakkında da bilgi verildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli ve Aydın illerinde görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende iş birliğiyle "Enerji Sektöründeki Önemli Gelişmeler ve İş Dünyasına Yönelik Çözümler" konulu seminer, Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2025 yılına yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında belirlediği yeni tüketim limitleri ve fiyatlandırmalar, Aydem Perakende Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık tarafından düzenlenen bilgilendirme sunumunda ele alındı. Sunumda, EPDK'nın güncel düzenlemeleri doğrultusunda tüketicilerin karşılaşabileceği değişiklikler, serbest tüketici limitlerindeki güncellemeler, enerji ticareti alanındaki gelişmeler ve Aydem Enerji'nin sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılara ayrıca sektörel kavramlar ışığında yeni döneme dair değerlendirmeler de sunuldu.

Katılımcılar hem teknik hem de stratejik açıdan bilgilendirilerek, sektörel farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Ayrıca, firmaların enerji tüketimlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olacak çözümler, devlet teşvikleri ve regülasyonlar hakkında bilgiler verildi. Seminer sonunda, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bir networking oturumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, enerji sektöründeki uzmanlarla bire bir görüşme imkanı bulurken, kendi tüketim profillerine ve ihtiyaçlarına uygun tarife seçenekleri ve uygulamalar hakkında da bilgi aldı.

Enerji sektöründeki güncel gelişmelerin ve iş dünyasına yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı seminere; Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık, Kurumsal Müşteriler Satış Müdürü İlyas Kahraman, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ceyda Yalçınkaya'nın yanı sıra, bölgede yer alan firmaların temsilcileri ve sanayiciler katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.