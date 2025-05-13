Enerji Sektöründe Güncel Gelişmeler Semineri Denizli'de Gerçekleşti

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Denizli ve Aydın illerinde görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende iş birliğiyle "Enerji Sektöründeki Önemli Gelişmeler ve İş Dünyasına Yönelik Çözümler" konulu seminer, Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2025 yılına yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında belirlediği yeni tüketim limitleri ve fiyatlandırmalar, Aydem Perakende Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık tarafından düzenlenen bilgilendirme sunumunda ele alındı. Sunumda, EPDK'nın güncel düzenlemeleri doğrultusunda tüketicilerin karşılaşabileceği değişiklikler, serbest tüketici limitlerindeki güncellemeler, enerji ticareti alanındaki gelişmeler ve Aydem Enerji'nin sürdürülebilirlik odaklı faaliyetleri detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılara ayrıca sektörel kavramlar ışığında yeni döneme dair değerlendirmeler de sunuldu.

Katılımcılar hem teknik hem de stratejik açıdan bilgilendirilerek, sektörel farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Ayrıca, firmaların enerji tüketimlerini daha verimli hale getirmelerine yardımcı olacak çözümler, devlet teşvikleri ve regülasyonlar hakkında bilgiler verildi. Seminer sonunda, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı bir networking oturumu gerçekleştirildi. Katılımcılar, enerji sektöründeki uzmanlarla bire bir görüşme imkanı bulurken, kendi tüketim profillerine ve ihtiyaçlarına uygun tarife seçenekleri ve uygulamalar hakkında da bilgi aldı.

Enerji sektöründeki güncel gelişmelerin ve iş dünyasına yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı seminere; Aydem Perakende Satış Direktörü Sarper Saraçoğlu, Büyük Müşteriler Satış Müdürü Ayhan Işık, Kurumsal Müşteriler Satış Müdürü İlyas Kahraman, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ceyda Yalçınkaya'nın yanı sıra, bölgede yer alan firmaların temsilcileri ve sanayiciler katıldı. - DENİZLİ