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Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!

Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
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TotalEnergies, Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya'da güneş, hidro ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteren VSB Group'u satın almak için görüşmelere başladı. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre anlaşma bedelinin 2 milyar Euro civarında olması bekleniyor.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies'in yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren VSB Group'u satın almak üzere özel sermaye şirketi Parners Group'la görüştüğü belirtildi.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; TotalEnergies, 2 milyar Euro dolaylarında bir devir anlaşmasına oldukça yakın. Gizlilik kaydıyla konuşan kaynaklar, Fransız enerji şirketi ve Partners Group'un ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğunu ve işlemi gelecek günlerde kamuoyuna duyuracak.

YÜZDE 80'İ PARTNERS GROUP'UN

VSB Group, yenilenebilir enerji sektöründe proje yönetimi ve çevre planlaması gibi hizmetler sunuyor. Şirket Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya'da güneş, hidro ve rüzgar enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyor.

VSB Group'un dünya genelinde 500'den fazla çalışanı ve 21 şubesi bulunuyor. Partners Group, 2020 yılında VSB Group'un yüzde 80 hissesini satın almıştı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Total Fransız şirketi. Yerli firmalara gidelim.

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