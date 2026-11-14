Enerji projeleri için taşınmazlar TEİAŞ ve EPDK tarafından acele kamulaştırılacak

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Türkiye'de yapılacak çeşitli enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV (Gölbaşı TM-Emirler TM EİH) Brş.N.-Yağlıpınar Uydu TM (Girdi-Çıktı) (Hat 1-Hat 2) Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kV (Kulu TM-Cihanbeyli TM)-Tosyalı Şeker GES TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Mersin DRES TM-Akdeniz GİS TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Kahramanmaraş-Kapıçam EİH Kısmi Yenileme, 154 kV Kılavuzlu-Kipaş EİH Kısmi Yenileme, 154 kV Kılavuzlu-Kipaş EİH Yenileme (Yeni Güzergah), 154 kV Kahramanmaraş-Menzelet EİH Yenileme (Yeni Güzergah) ve 154 kV Kahramanmaraş-Menzelet EİH Kısmi Yenileme projelerinin güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca 400 kV Kayabaşı Mehmet Esen TM-Kırıkkale DGKÇS Enerji İletim Hattı'nın D.212-D.216 numaralı direkleri arası ile 154 kV Sungurlu OSB-Alaca TM Enerji İletim Hattı'nın D.11-D.14 numaralı ve D.26-D.33 numaralı direkleri arası güzergahlarının deplase edilmesi amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılacak.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulacak RMS-B Doğal Gaz Dağıtım Tesisi'nin yapımı amacıyla Kışla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazın da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA