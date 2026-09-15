Enerji krizine rağmen Almanya'nın ZEW endeksinde ihtiyatlı iyimserlik

BERLİN – Orta Doğu'daki çatışmaların ardından tırmanan enerji fiyatlarına rağmen Almanya'da kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güven, eylül ayında artış eğilimini üst üste beşinci aya taşıdı.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta 34,2 puan olan endeks, eylülde 0,5 puanlık sınırlı bir artışla 34,7 puana yükseldi. Piyasa beklentisi ise endeksin bu dönemde 40 puana ulaşacağı yönündeydi.

Almanya'daki mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise bir önceki aya kıyasla 14 puanlık güçlü bir toparlanmayla eksi 47,1 puana ulaştı.

Avro Bölgesi için güven azaldı

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güveni ise eylülde zayıfladı. Bölgeye ilişkin ekonomik güven endeksi, geçen aya göre 5,6 puan azalarak 25,8 puana geriledi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik duruma yönelik değerlendirme ise 7,6 puanlık artışla eksi 13,9 seviyesinde hesaplandı.

Ekonomik toparlanma kamusal harcamalar ve ihracat destekli

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, uzmanların ekonomik toparlanma konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

Ekonomik seyrin mevcut şartlarda kamu harcamaları ve ek ihracat teşvikleriyle ayakta kaldığına işaret eden Wambach, "Riskler buna rağmen oldukça ciddi. Devam eden savaşın tetiklediği pahalı enerji maliyetleri ve hibrit saldırıların yol açtığı ek belirsizlikler ekonomiyi baskılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sektörel bazda eylülde en belirgin hareketlilik finans ve sigortacılık kollarında görüldü.

Bankacılık sektörü endeksi ağustosa göre 8,2 puan yükselerek 52,9 puana ulaşırken artan faiz oranlarından beslenen sigortacılık branşı 12,1 puanlık artışla 46,4 puana tırmandı. Buna karşılık, çelik ve metal üretimi sektörleri eksi 16,7 puanla, otomotiv sektörü ise eksi 22,6 puanla negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, Almanya ekonomisi, Orta Doğu kaynaklı arz krizine rağmen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Alman Ekonomi Enstitüleri yıl genelinde ortalama yüzde 1,4'lük Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyümesi öngörüyor.

Kaynak: AA