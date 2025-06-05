Enerji Bakanlığı, 2024'te 1,9 Milyon Fidan Dikerek Karbon Salınımını Azaltmayı Hedefliyor

Enerji Bakanlığı, 2024'te 1,9 Milyon Fidan Dikerek Karbon Salınımını Azaltmayı Hedefliyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturdu. Bu ağaçlandırma çalışmaları ile 20 bin 800 ton karbondioksit azaltımı sağlandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, '2053 net sıfır emisyon' vizyonu doğrultusundaki çalışmalar kapsamında, çevreci uygulamalar ve sektördeki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda stratejiler oluştururken enerji sektörüyle birlikte çevreci uygulamalara da yer verdi. Bu kapsamda sektördeki sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 2024 yılında yaklaşık 1 milyon 900 bin fidan toprakla buluştu. Bakanlığın 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planında "Çevrenin korunması, kirlilik oluşumunun önlenmesi ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi" hedefi yer alıyor. Bu hedefe yönelik çalışmalar yapan bakanlık, ağaçlandırma faaliyetleri yürütüyor.

KARBONDİOKSİT AZALDI

2024 yılı içerisinde enerji sektöründen kurum, kuruluş, birlik ve şirketleri temsil eden derneklerin katkılarıyla toplamda bir milyon 891 bin 52 adet fidan dikildi. Böylece 20 bin 800 ton karbondioksit azaltımı sağlandı. Bakanlık, ağaçlandırma çalışmalarıyla özellikle karbondioksiti emen ve depolayan doğal veya yapay alanları genişletmek istiyor. Bunu yaparken de enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, karbon emisyonu gibi başlıklarda toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

2028 yılına kadar 10 milyon ağaç ve 62 bin 700 ton karbondioksit azaltımı hedefini ortaya koyan bakanlık, 2019 yılından bu yana da kendisiyle birlikte bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların çevresel ve sürdürülebilirlik çalışmalarını rapor haline getiriyor. Bu rapora göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2024 yıllar arasında çevre faaliyetleri kapsamında toplam 2,3 milyar lira harcama yaptı. Bu harcamalardan, 1,8 milyar lira tasarruf, kazanç sağladı. Sıfır Atık Yönetimi Projesi ile de yine 2024 yılında 5 bin ton atığın geri kazanımı ile 10 bin ton karbondioksit sera gazı azaltımı sağlandı. Böylece 16 bin 288 adet ağaç kurtarılırken 24 bin metreküplük depolama alanından kazanç elde edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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