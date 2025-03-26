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Elektriğe zam mı geliyor? Enerji Bakanı iddialara yanıt verdi

Elektriğe zam mı geliyor? Enerji Bakanı iddialara yanıt verdi
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Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi sonrasında elektrik faturalarına zam gündeme geldi. 1 Nisan'dan itibaren elektriğe yüzde 25 zam yapılacağı ileri sürülmüştü. Konuya ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi.

Şubat ayında elektrik faturalarına getirilen kotanın ardından bu kez elektrik dağıtım şirketleri artan maliyetlerini gerekçe göstererek elektriğe zam yapılmasını talep etti. Bu taleplerin ardından enerji zirvesinin elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Yapılacak zammın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin haberler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'e soruldu. Bakan Dönmez, "Bakacağız, değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

KİLOVATSAAT SINIRI GETİRİLMİŞTİ

Elektrik faturalarında 417 kilovatsaat kullanımın aşılması halinde devlet desteğinin verilmeyeceği uygulamasında ise değişikliğe gidilmeyecek. 1,2 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulama, şubat ayında devreye alınmıştı. Söz konusu tarife, yaklaşık 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımurat dural:

Yapın ,yapın saltanat , şatafat tan geri kalmayın bu Millet bir gün uyanacak!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Dunyanin en ucuz yakit ve enerji kira gida ulasim iletisim egitim giderleri bizde gelire gore kiymetini bilin .....Kaynak..A HABER...

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Haber YorumlarıSefs:

SECİM ZAMANİDA HALKDA BAKACAK DEGERLENDİRECEK...

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Haber YorumlarıSebati Can:

Zamanı geliince millette bakacak ve değerlendirecek! Suyunuz ısındı çoktan!

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

yapın daha gecen yaptınız allahtan korkun ya

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Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Bu denli halktan kopuk bir iktidar,orta alt kesime sırtını dönmüş, görmezden gelen bir iktidar var ,zam yapacak yapacaklarda yüzleri yok utaniyorlar

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