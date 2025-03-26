Elektriğe zam mı geliyor? Enerji Bakanı iddialara yanıt verdi

Şubat ayında elektrik faturalarına getirilen kotanın ardından bu kez elektrik dağıtım şirketleri artan maliyetlerini gerekçe göstererek elektriğe zam yapılmasını talep etti. Bu taleplerin ardından enerji zirvesinin elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Yapılacak zammın 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin haberler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'e soruldu. Bakan Dönmez, "Bakacağız, değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

KİLOVATSAAT SINIRI GETİRİLMİŞTİ

Elektrik faturalarında 417 kilovatsaat kullanımın aşılması halinde devlet desteğinin verilmeyeceği uygulamasında ise değişikliğe gidilmeyecek. 1,2 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulama, şubat ayında devreye alınmıştı. Söz konusu tarife, yaklaşık 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiriyordu. Yapılması beklenen zam sonrası faturanın yaklaşık 1315 TL'ye yükselmesi bekleniyor.