Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Vizyonu ve Gelecek Projeleri

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Samsun Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Samsun'da öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'nin elektrik talebinin, 30 yıl sonra 3 katına çıkacağını öngördüklerini belirten Bakan Bayraktar, enerjiyi kesintisiz ve ucuz olarak sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Hedefimiz mutlak suretle enerjide ve madenlerde dışa bağımlılığı bitirmek, ileride enerjide bağımsız bir Türkiye görmek. Zira enerjide bağımsızlık demek, aslında ekonomide bağımsızlık demek" dedi.

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasının devam ettiğine dikkat çekti. Bayraktar, "Akkuyu ile başlayan süreç, Sinop ve Trakya'yla devam edecek" ifadesini kullandı. Bayraktar, dünyada önemli ve gelişen alanlardan bir tanesinin de küçük modüler reaktörler olduğunu vurguladı.

'PROJE ÇAĞRILARIMIZI TAKİP EDİN'

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) önümüzdeki süreçte yeni proje çağrıları yapacağını belirten Bakan Bayraktar, gençlere bu çağrıları takip etmelerini tavsiye etti. TENMAK'ın gençlerin araştırmalarına destek olması için ihdas edildiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu kurumumuz, enerji, nükleer, madenler ve yenilenebilir enerji alanlarını desteklemek adına proje çağrıları yapıyor. Kamunun elinde o kadar çok data var ki bu dataları sizinle paylaştığımız zaman, onlar araştırmaya dönüşecek. Oradan çıkan neticeler, bizlere katkı sağlayacak. Bunu sağlamaya dönük önümüzdeki süreçte bazı planlamalarımız, proje çağrılarımız var, onları lütfen takip edin" diye konuştu.

Çeşitli teşvik ve programlarla üretimi artıracak faaliyetleri desteklediklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Gençleri, üniversitedeki kardeşlerimizi destekleyecek bu programları, TENMAK çatısı altında bundan sonra daha yoğun şekilde, önemli bütçelerle artırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.