Bakan Bayraktar, 2026'da birçok projeyi hayata geçireceklerini bildirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını vererek, "2026'da çok daha iyi işler yapacağız, daha başarılı projeleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Filyos'taki temasları sırasında Bakanlığın bağlı kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle video konferans bağlantısı kurdu.

Sahada bulunan ekiplere yeni yılın ilk talimatını veren Bakan Bayraktar, "2026'da çok daha iyi işler yapacağız, daha başarılı projeleri hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

İlk bağlantı Gabar ile gerçekleşti

Petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar ile ilk bağlantısını gerçekleştiren Bakan Bayraktar, Gabar'ın Terörsüz Türkiye'nin çok önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye ile, terörsüz bölge ile birlikte Gabar gibi nice önemli projeleri, milli projeleri hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Nevşehir'e bağlanarak, şunları kaydetti:

"MTA, en köklü kurumlarımızdan bir tanesi. Çok büyük bir tecrübeye sahip ve Türk madenciliğinin en önemli kurumlarından bir tanesi. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri, bu sene çok konuşuldu. Aslında yıllardır orada MTA çalışmalara başlamıştı. Devamında Eti Maden bu çalışmaları belli bir noktaya kadar götürüyor."

Bayraktar, maden sektöründe yapılan çalışmalarla Türkiye'nin dışa bağımlığının bitirilmesinin hedeflendiğini ve madende net ihracatçı bir ülke haline gelmek istediklerini ifade ederek, madenlerin sanayinin ana itici unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Eti Maden'in Eskişehir Kırka'daki Lityum Pilot Tesisi'ne bağlanan Bayraktar, "Eti Maden, 2026'ya adını çok güzel bir şekilde yazdıracak. 2026 sizin yılınız olacak diye düşünüyorum. Çünkü Eti Maden, ülkemizde oyun değiştirici etki gücü ve kapasitesi olan, potansiyeli olan şirketlerimizden bir tanesi. Buna uygun işleri Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki ve yurt dışındaki teşkilatınızla gerçekleştireceksiniz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"2026 nükleer yılı olacak"

Bayraktar, daha sonra Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) irtibat kurdu.

Yeni yılda en çok konuşulacak konulardan birinin de Akkuyu NGS'den ilk elektriğin üretilecek olması olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu, cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı, en büyük projelerinden bir tanesi. Dönem dönem 30 binleri bulan, şimdi 16 binlerde olan çalışan sayısıyla dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi. 2026'nın ilk ziyaretlerinden birini Akkuyu'ya yapacağım. 2026 nükleer yılı olacak. Gece-gündüz çalışmaya devam."

"2025 yerli kömüre verdiğimiz desteği göstermek açısından önemli bir yıldı"

Bayraktar daha sonra Zonguldak'daki Karadon Müessesi Merkezi İzleme Servisi, Manisa Soma'daki Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü, Batman HES, BOTAŞ International'in (BIL) Erzurum İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ'ın Hatay'da işlettiği Dörtyol FSRU, İstanbul'daki Trakya Yük Tevzii Müdürlüğü ve Ankara'da Bakanlık'ta bulunan personele de bağlandı.

Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin enerji bağımsızlığında yerli kömürümüzün çok önemli bir rolü var. 2025 yerli kömüre verdiğimiz desteği göstermek açısından önemli bir yıldı. Yerli kömüre destek devam edecek. Hidroelektrik santrallerimiz, ülkemizin enerji bağımlılığını düşürme noktasında en önemli yerli kaynaklarımız ve yenilenebilir kaynaklarımız. Doğal gazda altyapıya yaptığımız son yıllardaki yatırımlarla Türkiye'nin tedarik portföyünü çeşitlendirdik. Burada FSRU'larımız çok önemli, kritik bir rol oynuyorlar. Vatandaşın elektrik konusundaki taleplerinin karşılanması önemli. 2026'nın hayırlı bir yıl olması temennisinde bulunuyorum. 2026'da çok daha iyi işler yapacağız, daha başarılı projeleri hayata geçireceğiz."