Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Vahdettin Özkan ile görüştü. Ziyaret basına kapalı yapıldı.

Soma ilçesindeki programının ardından kent merkezine gelen

Soma ilçesindeki programının ardından kent merkezine gelen Bayraktar, Valilik binasında Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı.

Ziyarette Bayraktar'a, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut eşlik etti.

Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Özkan ile makamda bir araya geldi.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
