Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Gastech 2025 Forumu'nda Türkiye'nin Enerji Vizyonunu Paylaştı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Gastech 2025 Forumu'nda Türkiye'nin Enerji Vizyonunu Paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da düzenlenen Gastech 2025 Forumu kapsamındaki Bakanlar Paneli'nde, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirme vizyonunu ve projelerini uluslararası kamuoyuna sundu. Bayraktar, Türkiye'nin güçlü enerji yatırımları ile bölgesel enerji güvenliği için önemli bir aktör olacağını vurguladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Gastech 2025 Forumu kapsamındaki 'Bakanlar Paneli'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın önde gelen enerji forumlarından Gastech 2025 için Milano'dayız. Forum kapsamında düzenlenen Bakanlar Paneli'nde enerji arz güvenliğini güçlendirmek ve dayanıklı bir sistem inşa etmek için Türkiye'nin vizyonunu ve projelerini uluslararası kamuoyu ile paylaştık. Sakarya Gaz Sahası'nda artan doğal gaz üretimimiz, Gabar'da hızla yükselen günlük petrol üretim kapasitemiz, yenilenebilir, nükleer enerji ve madencilik yatırımlarımız, LNG altyapısı ve depolama kapasitemiz ile hiçbir kaynağı dışlamayan dengeli bir portföy oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde küresel piyasaların dalgalı yapısına karşı dayanıklı, dışa bağımlılığı azalan ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sunan bir enerji sistemi kurduklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Türkiye güçlü yatırımları ve ticaret vizyonuyla bölgesinde ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
