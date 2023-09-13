Enerji Bakan Yardımcısı Maden Kazası Yaralılarını Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası yaralanan madencileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası yaralanan madencileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte yaralanan 6 işçinin tedavisi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, kazada yaralanan madencileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı madenciler Bakan Yardımcısı Tancan'a teşekkür ederek, kaza anını anlattı.

Madencilerden Ersin Aydın, göçük sonrası boşlukta kalarak hayatta kaldığını belirtti. Rıfat Öztürk ise, domuz bağı yaptıkları sırada tavanın çöktüğünü, göçük sonrası iki arkadaşının sesini duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın kendilerinden 8-10 metre uzaklıkta bulunduğunu aktardı. - ZONGULDAK