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Endonezya Cumhurbaşkanı ilk altın bankasını kurduklarını duyurdu

Endonezya Cumhurbaşkanı ilk altın bankasını kurduklarını duyurdu
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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkenin ilk altın bankası hizmetini başlattı. Bu girişim, ulusal altın endüstrisi ekosistemini güçlendirmeyi ve altın sektöründe ileriye dönük sanayi faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Küresel piyasalarda ardı ardına rekorlar kırarak adından söz ettiren kıymetli maden altın için Endonezya'da son derece önemli bir adım atıldı. Ülkede ilk kez bir altın bankası hizmete başladı. Altın bankası hizmetinin kurulması, altın ticareti ekosistemini güçlendirmeyi, ileriye dönük sanayi faaliyetlerini artırmayı ve ulusal altın endüstrisi için finansman erişimini genişletmeyi hedefliyor.

EKONOMİK BEKLENTİLER VE KATKILAR

Altın bankası hizmetinin ekonomiye önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projeksiyonlara göre, gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) 245 trilyon rupiah (yaklaşık 14.5 milyar ABD doları) artış, yatırımlarda 47.4 trilyon rupiah (yaklaşık 2.8 milyar ABD doları) büyüme ve para dolaşımında 156 trilyon rupiah (yaklaşık 9.2 milyar ABD doları) artış öngörülüyor.

ENDONEZYA'NIN ALTIN REZERVLERİ

Endonezya, şu anda 2.600 ton altın rezerviyle dünyanın en büyük altın rezervine sahip altıncı ülkesi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Xinhua / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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