Haberler

Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ender Mermerci, artan pahalılık ve yüksek faturalar nedeniyle isyan ederek "Evde fabrika işletiyoruz sanırsınız" dedi. Mermerci ayrıca çalışanlarının geçim sıkıntısından dolayı "Şoförümün yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Ender Mermerci, artan hayat pahalılığına tepki gösterdi.
  • Ender Mermerci, şoförünün yüzüne bakamadığını söyledi.
  • Ender Mermerci, doğalgaz faturasının evde fabrika varmış gibi olduğunu belirtti.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ender Mermerci, artan hayat pahalılığına tepki gösterdi. Mermerci, gelen faturalar karşısında "Sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN SÖZLER

Ender Mermerci, son dönemde yükselen fiyatlar ve faturalar üzerinden pahalılığa isyan etti. Alışveriş yaparken rakamlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Mermerci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"ŞOFÖRÜMÜN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Mermerci, geçim sıkıntısının çalışanları üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, yaşanan tabloyu vicdani bir yük olarak değerlendirdi.

"FATURALAR EVDE FABRİKA VARMIŞ GİBİ"

Evine gelen doğalgaz faturasının kendisini şaşırttığını belirten Mermerci, "Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil" diyerek artan maliyetlere tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı: Bedel ödeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı