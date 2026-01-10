Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Ender Mermerci, artan hayat pahalılığına tepki gösterdi. Mermerci, gelen faturalar karşısında "Sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN SÖZLER

Ender Mermerci, son dönemde yükselen fiyatlar ve faturalar üzerinden pahalılığa isyan etti. Alışveriş yaparken rakamlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Mermerci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"ŞOFÖRÜMÜN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

Mermerci, geçim sıkıntısının çalışanları üzerindeki etkisine de dikkat çekerek, "Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, yaşanan tabloyu vicdani bir yük olarak değerlendirdi.

"FATURALAR EVDE FABRİKA VARMIŞ GİBİ"

Evine gelen doğalgaz faturasının kendisini şaşırttığını belirten Mermerci, "Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil" diyerek artan maliyetlere tepkisini dile getirdi.