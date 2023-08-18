Enco Lojistik, Filosuna Elektrikli Çekiciler Ekleyecek

İstanbul merkezli lojistik şirketi Enco Lojistik ve Ticaret A.Ş, yıl sonunda dünyanın önemli üreticilerinden 10 adet elektrikli çekiciyi filosuna dahil edeceğini duyurdu. Şirketin CTO'su Özgür Gür, filonun emisyon oranı ve yakıt tüketimi düşük, yüksek teknolojili Euro 6 araçlarla yenilendiğini ve 2023 yılı sonunda da elektrikli çekicilerin filoya katılacağını belirtti.

İstanbul merkezli lojistik şirketi Enco Lojistik ve Ticaret A.Ş, yıl sonunda dünyanın önemli üreticilerinden 10 adet elektrikli çekiciyi filosuna dahil edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirketin CTO'su Özgür Gür, "Tüm filoyu, 2019 itibarıyla emisyon oranı ve yakıt tüketimi düşük, yüksek teknolojili Euro 6 araçlarla yeniledik. 2023 yılı sonunda da dünyanın önemli üreticilerinden 10 adet elektrikli çekiciyi filomuza katacağız" dedi.

Kara yolu taşımacılığının yüzde 75'inin kıta içindeki deniz ve demiryolları üzerinden gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Özgür Gür, "Sektörünün liderleri arasında yer alan, dönüşümü önceden kestirebilen ve 40 yıldır kalite, sektörel deneyim, inovasyon, yüksek teknoloji, müşteri ve çözüm odaklarıyla kurguladığımız lojistik operasyonlarımızda kullandığımız tüm filoyu, 2019 itibarıyla emisyon oranı ve yakıt tüketimi düşük, yüksek teknolojili Euro 6 araçlarla yeniledik. Bugün kara, hava, deniz ve demiryolu nakliye ve lojistikle depolama hizmetleri sağlayan Enco olarak, çevresel etkimizi her aşamada ölçüyor, müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun bir iş ortağı olarak konumlanıyoruz" diye konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE LİDER BİR LOJİSTİK ORTAĞI ŞART"

Avrupa'nın güçlü hedefleri ve dünyanın ilerlediği yol düşünüldüğünde sürdürülebilirliğin işletmeler için yükümlülük değil, varlık olduğunun altını çizen Gür, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu durum, ihracat yapan her ölçekten işletme için sürdürülebilir ve lider bir lojistik ortağını iş sürekliliği açısından bir öncelik haline dönüştürüyor. 13 ülkede 90'dan fazla iş ortağımız, 150 ülkede bin 200'ü aşkın acente ağımızla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'nin tek World Air&Sea Cargo Organization (WACO) ağı üyesiyiz, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgeli lojistik, depolama ve taşımacılık hizmeti sağlayıcısıyız. Enco Lojistik olarak kalite, güvenilirlik, teknoloji, sürekli yenilik, sürdürülebilirlik gibi değerlerimizin ışığında müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu çevikliği sunarak her yıl 950 bin tonu aşkın yük taşıyoruz. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu (FIATA) gibi organizasyonlardaki üyeliklerimizle Avrupa başta olmak üzere küresel standartları yakından takip ediyor, ülkemizi devler liginde temsil ediyoruz."