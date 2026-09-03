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ENAG: Ağustos'ta enflasyon aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03

ENAG: Ağustos'ta enflasyon aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 2,24, yıllık bazda yüzde 49,03 artış gösterdi. ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu oranlar duyuruldu.

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,24, yıllık bazda ise yüzde 49,03 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos 2026 döneminde yüzde 2,24 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49,03 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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