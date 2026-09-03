ENAG: Ağustos'ta enflasyon aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ağustos 2026 döneminde yüzde 2,24 oranında artmıştır. E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49,03 olarak gerçekleşmiştir" ifadesine yer verildi.