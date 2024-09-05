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En ucuzu 72 lira oldu! Sigaraya okkalı bir zam daha geldi

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Fiyatlar 3-4 lira civarında artmış oldu. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli.

Sigarada peş peşe artan fiyatlara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda en ucuz sigara 72 ve en pahalı sigara 81 liraya yükseldi. Fiyatlar 3-4 lira civarında artmış oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu ve paylaşımında, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" ifadelerini kullandı.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğiniduyurdu. Dündar, "Hayır olsun, sigaraya zam geldi" diye yazdı. Zamlı sigara fiyatları listesine göre, sigara grubunda fiyatlar 3-4 TL arttı. PM sigara grubuna zam bugünden itibaren geçerli olacak.

İŞTE EN UCUZ VE PAHALI SİGARA FİYATLARI

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

En ucuzu 72 lira oldu! Sigaraya okkalı bir zam daha geldi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Philip Morris Sosyal Medya Ekonomi Sağlık Medya Tekel Zam Zam

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