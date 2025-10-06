En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler, ocak ayında alacakları zamma dair ilk hesaplamalarını yapmaya başladı.

ÜÇ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 7,50

TÜİK verilerine göre enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 arttı. Böylece üç aylık enflasyon toplamda yüzde 7,50'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu oranı şimdiden cebe koydu.

ZAM NETLEŞMESİ İÇİN ÜÇ VERİ DAHA BEKLENİYOR

Emeklilerin maaş artışı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Geriye kalan üç verinin ardından 6 aylık toplam enflasyon, 2025 ocak zammını belirleyecek.

MASADA DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli zammı için dört ayrı senaryoyu gündeme getirdi:

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini: Yüzde 29 → Zam oranı %10,56

Orta Vadeli Program (OVP) tahmini: Yüzde 28,5 → Zam oranı %10,14

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 29,86 → Zam oranı %11,3

Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Yüzde 31,94 → Zam oranı %13,08

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Senaryolara göre bu tutar, yıl sonunda 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.