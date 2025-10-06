Haberler

En düşük emekli maaşı ne kadar olur? Masada 4 farklı rakam var

Emekliler, ocak ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. TÜİK verilerine göre üç aylık enflasyon yüzde 7,50 olurken, yıl sonu tahminlerine göre zam oranı yüzde 10 ila 13 arasında değişebilir. Buna göre en düşük emekli maaşının 18 bin 500 ile 19 bin TL aralığında olması bekleniyor.

Milyonlarca emekli, yılın ikinci yarısında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekliler, ocak ayında alacakları zamma dair ilk hesaplamalarını yapmaya başladı.

ÜÇ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 7,50

TÜİK verilerine göre enflasyon; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 arttı. Böylece üç aylık enflasyon toplamda yüzde 7,50'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu oranı şimdiden cebe koydu.

ZAM NETLEŞMESİ İÇİN ÜÇ VERİ DAHA BEKLENİYOR

Emeklilerin maaş artışı, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Geriye kalan üç verinin ardından 6 aylık toplam enflasyon, 2025 ocak zammını belirleyecek.

MASADA DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli zammı için dört ayrı senaryoyu gündeme getirdi:

  • Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini: Yüzde 29 → Zam oranı %10,56
  • Orta Vadeli Program (OVP) tahmini: Yüzde 28,5 → Zam oranı %10,14
  • Piyasa Katılımcıları Anketi: Yüzde 29,86 → Zam oranı %11,3
  • Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Yüzde 31,94 → Zam oranı %13,08

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Senaryolara göre bu tutar, yıl sonunda 18 bin TL'nin üzerine çıkacak.

  • %10,56 zamla: 18 bin 663 TL
  • %10,14 zamla: 18 bin 592 TL
  • %11,3 zamla: 18 bin 788 TL
  • %13,08 zamla: 19 bin 89 TL
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Ben ce hiç zama falan uğraşmasınlar emekliye para da vermesiner...emeklilere oturacak bir ev tahsis etsinler...elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet için fatura göndermesinler..insanca yaşayıp beslenebilecek şekilde her ay bir aylık erzak versinler...bunları yapsınlar emekliye para vermesinler..hükümet bunu kabul etmez çünkü kendileri de emekli maaşının bunları karşılamayacağını biliyor. O zaman enflasyon kada..ki o da gerçek enflasyon değil..zam vermek utanılacak bir durum..

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Bu ABD'nin ve "Milliyetçi"lerimizin işine gelmez,gomonis ilan ederler reisi.En makul olanı ekmeğin gramajını düşürmek,zira halkımızın anladığı dil bu!

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Şimdi de sokaklarda reyiz bizi çok kötü s....ti diye geziyorlar.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

bravo işte olay bu, anlayana....

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıChorlu:

Sen de çok isteklisin z2lmeye.

yanıt0
yanıt5
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Chorlu çok skldn heralde :))

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıGazi Göktas:

uçkagitcilar daha iki gün önce ocakta ki zam oranı %16 olabilecek dediniz şimdi yüzde 10 larda geciyorsunuz adilik yapmayin

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Biz geri zekalıyız ya ne olacak. Son üç ayda yerlere düşer %85 lik emflasyonunuz değil mi sayın GUİK VE EKONOMİ EKİBİ ? MYLE DEĞİL mi SAYIN bakan Bey

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Bu ay 0,53 çıkarırlar kasimdada 1.23 ona tamamlar paketlerler bizi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
