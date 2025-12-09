Haberler

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Güncelleme:
16 milyondan fazla emeklinin 2026 Ocak zammı büyük oranda netleşti. TÜİK'in aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak 2026'da açıklamasının ardından zam oranı netlik kazanacak. Peki enflasyonun aralık ayında yüzde 1 artması senaryosuna göre en düşük emekli maaşı ne olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Milyonlarca emekli 2026 ocak zammının ne olacağını yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Temmuz, ağustos, eylül, ekin ve kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ocak zamlarına ilişkin beş veri netleşti.

Enflasyon yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 16,67 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55, kasımda yüzde 0,87 artış kaydetti. Böylece yılın ikinci yarısı için beş aylık enflasyon yüzde 11,20 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı temmuzda yüzde 16,67 olmuştu. Yılın ikinci yarısında ilişkin üç verinin gelmesiyle emeklilere şimdiden yüzde 11,20'lik zam imkanı doğdu. Enflasyonun yılın son ayında yüzde 1 gelmesi durumunda enflasyon yılı yüzde 31 seviyesinde kapatacak. Bu durumda emeklinin zam oranı yüzde 12,31 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hükümet son dönemde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını mevcut zam oranında artırıyor. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 16 bin 881 düzeyinde bulunuyor. Enflasyonun yılı yüzde 31 seviyesinde bitirmesi durumunda en düşük emekli maaşı 18 bin 959 TL'ye yükselecek.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Memur emeklileri temmuz ayında yüzde 15,6'lık zam aldı. Bunun yüzde 5'lik kısmı toplu sözleşme zammını kapsıyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım enflasyonu göz önüne alındığında memur emeklileri için yüzde 5,9 enflasyon farkı hakkı kazanıldı. Memur emeklilerinin ocak ayı toplu sözleşme zammı 2026'da yüzde 11 olarak belirlenmişti. Toplu sözleşme zammı da eklendiğinde şimdiden yüzde 17,55 zam imkanı oluştu. Enflasyon son ayda yüzde 1 gelirse zam oranı yüzde 18,73'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli memur aylığı temmuz ayında 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti. Enflasyonun yüzde 31'ye yılı kapaması durumunda en düşük emekli aylığı 26 bin 916 liraya çıkacak. Buna toplu sözleşme gereği 1000 liranın da eklenmesiyle 27 bin 916 lira olacak.

MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak 2026'da açıklamasının ardından emeklilerin nihai zam oranı belli olacak.

Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Olsun Bayrak inmedi ezan dinmedi Allahuekber:)))))))))

Haber YorumlarıMr Camel:

erdoğan ın keyfı yerinde emekli sizi emekli edecek haberiniz yok

Haber YorumlarıArif İnanç:

Yahu ne kıvranıyorsunuz. Vermeyecek işte bize bşr şey emekliler olarak Mehmet Şimşek. Adam %87 enflasyonu % 30 açıklamış hala bakıyoruz. % 11.5 dan 12 belki olur. 2023 de yaptığı gibi de yapabilir. Maaş yok . Para yok. Harcama yok. Nasılsa alacak mal da kalmamaya başladı. Üretimd e yok. Olanlar ihracaatta. Öyle olunca enflasyon düşecek ekonomik taktiği. Yeni nesil ekonomi kitaplarına geçtik. Dünyanın en kötü ekonomisi olarak. Para basıp biraz hareket sağlayınız. Biraz da DENETLEME denen şeyd

Haber YorumlarıHakan Demir:

ne dedilerse tersini yaptılar , Allah büyüktür elbet görüyor biliyor herseyi , bu kadar insanları bunalttınız sonunuz iyi olmasın hakkım helal degil asla , adalet bu demek degil

title