En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam konuşulanı aşıyor

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısında alacağı zam oranları netleşti. En düşük emekli maaşı için ise yasal düzenleme gerekliliği ve "refah payı" ihtimali yeniden gündeme geldi.

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18,60 ZAM

TÜİK verileri doğrultusunda memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için maaş artışı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

En düşük emekli maaşına, emeklilere uygulanacak zam oranı olan yüzde 12,19 eklendiğinde ortaya çıkacak tutarın belirlenmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, daha yüksek bir artış veya refah payı uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu oldu.

"REFAH PAYI EKLENME İHTİMALİ OLABİLİR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşının mevcut durumda 16 bin 881 TL olduğunu belirterek, "Yüzde 12.20'lik bir tutar üzerinden yapılırsa bir hayli düşük kalacak. Bunun üzerine ekstra bir refah payı da eklenme ihtimali olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Bayram, mevcut hesaplamaya göre en düşük emekli maaşının 18 bin 942 TL seviyesine çıkacağını ifade ederken, "En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor… 20 bin lira sınırını geçmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"TORBA KANUNLA DÜZENLEME GEREKİYOR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ise en düşük maaşın artışının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun torba kanunla yapılmasının gerektiğini söyledi. Şener, "Mutlaka bunun bir kanunla değiştirilmesi gerekiyor ki değiştirilecek, gördüğümüz kadarıyla hazırlığı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Şener ayrıca, düzenleme sırasında refah payı verilip verilmeyeceğinin de gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.