En düşük emekli maaşında rakam netleşti

Güncelleme:
TÜİK'in aralık enflasyonunu yüzde 0,89 açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 12,18 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 937 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

  • Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 ile yılın ikinci yarısında toplam enflasyon yüzde 12,18 oldu.
  • Yüzde 12,18'lik enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak ve emekliler ocak ayında maaşlarında bu artışı görecek.
  • Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olan emeklilerin maaşı yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek, ancak bu artışın uygulanması için TBMM'de yasal düzenleme gerekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 12,18 olarak hesaplandı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DOĞRUDAN YANSIYACAK

İkinci yarı yıl enflasyonu olarak hesaplanan yüzde 12,18'lik oran, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak. Buna göre emekliler ocak ayı itibarıyla enflasyon farkını maaşlarında görecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU

Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.

Olgun Kızıltepe
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTugay Oğuz:

Çalışmayan emeklinin Allah yardımcısı olsun.

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adaletin olmadığı bir yerde memleket huzur görmez

Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Hiç vermesinler

Haber YorumlarıTuran Kızılelma:

Babam 67 yaşında 3 kardeşime üniversite okutabilmek için evini sattı, kirada oturuyor emekli ama aldığı 16 bin kirasına yetmiyor mecburen çalışıyor ev kiraları malum 20 binden aşağı yok Adana'da. Onu bu yaşta sabahın karanlığında işe giderken görmek içimi parçalıyor ama elimden bir şey gelmiyor maalesef. :-((

Haber Yorumlarısade vatandaş:

vazifesi olduğu halde helalden haramdan haktan hukuktan kul millet yetim hakkından bahsetmeyenler hakkı olmayan oranlarda para alıyor ben kimseye hakkımı helal etmiyorum isteyen istediği kadar dalga geçip gülsün bakalım mahşerde aynısını yapacalkarmı

