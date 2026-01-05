En düşük emekli maaşında rakam netleşti
TÜİK'in aralık enflasyonunu yüzde 0,89 açıklamasıyla 6 aylık enflasyon yüzde 12,18 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 937 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı enflasyonu yüzde 0,89 ile yılın ikinci yarısında toplam enflasyon yüzde 12,18 oldu.
- Yüzde 12,18'lik enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak ve emekliler ocak ayında maaşlarında bu artışı görecek.
- Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olan emeklilerin maaşı yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek, ancak bu artışın uygulanması için TBMM'de yasal düzenleme gerekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 12,18 olarak hesaplandı. Böylece 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE DOĞRUDAN YANSIYACAK
İkinci yarı yıl enflasyonu olarak hesaplanan yüzde 12,18'lik oran, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak. Buna göre emekliler ocak ayı itibarıyla enflasyon farkını maaşlarında görecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU
Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.