Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Güncelleme:
5 milyona yakın emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak ayı maaşlarını 16 bin 881 lira üzerinden alan emeklilere fark ödemesi için ek takvim belirlenecek.

  • En düşük emekli aylığı 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL'ye yükseltildi.
  • Mevcut en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL olarak uygulanıyordu.
  • Ocak ayı maaşlarını 16 bin 881 TL üzerinden alan emekliler için ek takvim belirlenecek.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLDU

Yapılan düzenleme kapsamında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Buna göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen aylık asgari tutar artırıldı. Mevcut durumda 16 bin 881 lira olarak uygulanan aylık asgari ödeme tutarı, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.

EK TAKVİM AÇIKLANACAK

Ocak ayı maaşlarını yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 16 bin 881 lira üzerinden alan emekliler için ek takvim belirlenecek. Böylelikle yüzde 12.19 zamlık kısım aylıklarına yansıtılan ve kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara da aradaki 3 bin 119 TL'lik fark ödenmiş olacak.

NE OLMUŞTU?

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen en düşük emekli aylığı, 2025 Aralık ayına ilişkin verilerin ardından 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkanları doğrultusunda artırılması" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. Söz konusu teklif, TBMM Genel Kurulu'nda geçerek yasalaşmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUnutmayan adam:

Resmi gazetede vardiyalı çalışıyor vaziyet gecenin bu saatinde basıldığında göre

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoc:

20 binle gecinmek varmi neden veriyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

MESTAN ÖZCAN AÇ KALMIŞ MAAŞI YETMİYORMUŞ EMEKLİLERDEN ONA 100 TL SADAKA TOPLAYIP VERELİM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

