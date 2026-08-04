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En Düşük Emekli Aylığı Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta Hesaplarda

En Düşük Emekli Aylığı Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta Hesaplarda
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SGK, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026'da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Farklar, aylıkların alındığı banka hesaplarından çekilebilecek.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemeleri, 7 Ağustos'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığına ilişkin fark ödemelerinin tarihini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere 23 bin 552 liraya yükseltildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından maaş ödemeleri takvim doğrultusunda gerçekleştirilirken, zam farklarının ödeneceği tarih de netleşti.

SGK'dan yapılan açıklamada, en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi. Açıklamada, hak sahiplerinin söz konusu fark ödemelerini 7 Ağustos'tan itibaren aylıklarını aldıkları banka hesaplarından çekebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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