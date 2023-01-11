"En düşük emekli aylığı 8.500 TL olsun" teklifi, iki partinin oylarıyla bir kez daha reddedildi

İYİ Parti'nin ardından CHP de en düşük emekli aylığının 8 bin 500 TL'ye çıkarılması için Meclis'e önerge verdi. Teklif yine AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Memur ve emeklilere 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu artış yetersiz bulunurken, muhalefet partileri üst üste Meclis'e önerge vermeye başladı.

AK PARTİ VE MHP YİNE REDDETTİ

İYİ Parti'nin ardından CHP'de en düşük emekli aylığının 8 bin 500 TL'ye çıkarılması için teklif verdi. Ancak İYİ Parti'nin teklifinde olduğu gibi CHP'nin de teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

ÖZGÜR ÖZEL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Konuyla ilgili CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan önergenin fotoğrafını paylaşan Özel, "Az önce en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasına ilişkin önergemize muhalefet partileri destek verdi. Ancak Genel Kurul salonuna koşarak giren AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önergemiz reddedildi. İktidarımızda en düşük emekli maaşı asgari ücret olacak." ifadelerini kullandı.