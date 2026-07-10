Yerel emlakçılar, ilan sitelerinin ücretlerinden şikayetçi

Eskişehir'de emlakçılık yapan Kasım Karakaş, ilan sitelerindeki ücretlerin fazla olduğunu belirterek, sosyal medyada ilan paylaşılmasına yasak getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilgili daha makul bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığınca emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 15 Şubat 2026'dan itibaren ülke genelinde zorunlu hale getirildi. Karara göre, e-Devlet ve EİDS doğrulaması yapılmadan bağımsız olarak sosyal medya platformları üzerinden gayrimenkul ya da araç ilanı paylaşanlara ihlal başına 286 bin 206 TL'ye kadar idari para cezası kesileceği açıklandı. Eskişehir'de emlakçılık yapan Kasım Karakaş, ilan sitelerinde ücretlerin yüksek olması sebebiyle kararın kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü, bu sebeple EİDS sistemiyle ilgili daha makul bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

"İlan sitelerinin ücreti, neredeyse dükkanın kirasından fazla"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Karakaş, "Ticaret Bakanlığı sahte ilanların önüne geçmesi için bir tasarı, yani bir yasa hazırladı. Bunun içerisinde sosyal medya da var. Artık sadece ilan sitelerinin linkleri paylaşılabiliyor, bu da insanlara maliyet çıkartır. İnsanlar bu sitelere üye olmak ya da para ödemek istemeyebilir ama sosyal medya hesaplarından ücretsiz paylaşım yapabilir. Günümüzde orada binlerce arkadaşlıklar var. Gören komşusuna, arkadaşlarına söyler, böylece insanların işi daha da kolaylaşır. Sahte ilanın önüne bu şekilde geçilmez. Biz de bununla mücadele ediyoruz, yıllardır çabalıyoruz ama ben o siteleri kullanmak istemiyorum. Sosyal medya ve benzer yollarla ben müşteri bulabiliyordum. Bu doğru bir şey değildir. Bu sadece emlakçıları değil, normal vatandaşı da etkiler. Beni niye o sitelere mahkum ediyorsunuz ki? Günümüzde 10 ilan, o siteye üye olduğunuz zaman 12 bin TL gibi bir rakam. Bu en düşük paket, neredeyse dükkanın kirasından fazla. Bu da insanlar için, yerel emlakçılar için gerçekten yüksek bir rakam. Sosyal medyada ilan paylaşmanın cezası şu anda 286 bin TL" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı