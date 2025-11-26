Haberler

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Güncelleme:
Emlak vergisinde ikinci taksit ödemesi için son tarih 1 Aralık. Zamanında ödeme yapılmaması halinde yüzde 3.5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları, işsizler ve ev hanımları belirli şartlarda vergiden muaf tutuluyor. Emlak vergisi borçları e-Devlet üzerinden veya belediyelerin Mali Hizmetler Birimi aracılığıyla sorgulanabiliyor.

Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresi sona yaklaşıyor. 1 Aralık tarihinde dolacak olan ödeme takvimi için uzmanlar, borcu bulunan vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması gerektiğini belirtiyor. Vergi borcunu zamanında ödemeyen kişiler için yüzde 3.5 oranında gecikme faizi uygulanıyor.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden emlak vergisi borçlarını kolayca sorgulayabilirken, mülkün bağlı bulunduğu belediyelerin Mali Hizmetler Birimi aracılığıyla da yüz yüze bilgi alabiliyor.

2026 İÇİN YENİ DÜZENLEME BEKLENİYOR

Emlak vergisinde 2026 yılında yaşanabilecek aşırı artışların önüne geçilmesi amacıyla Meclis'te yeni bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Belirli koşulları sağlayan bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.

Emlak vergisinden muaf olan gruplar şu şekilde:

  • Geliri olmayan ev hanımları ve işsizler
  • Geliri yalnızca SGK'den alınan emekli maaşı olan emekliler
  • Engelli vatandaşlar
  • Gaziler
  • Şehit aileleri

EMEKLİLER İÇİN "ÇALIŞMAMA" ŞARTI

Emekli maaşı alanların muafiyetten yararlanabilmesi için aktif çalışma hayatında olmamaları gerekiyor. Emekli olmasına rağmen ücretli bir işte çalışan veya ticari faaliyette bulunan emekliler bu haktan yararlanamıyor. Ancak iş hayatını sonlandırdıkları andan itibaren muafiyet uygulanabiliyor.

Hiç geliri olmayanlar ve emekliler için bir diğer kriter ise geçen yıl elde edilen mevduat faizi, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin toplamının 230 bin lirayı aşmaması.

YENİ EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET 2026'DA

Bu yıl emeklilik dilekçesini veren kişilerin 2025 yılına ait emlak vergisini ödemesi gerekiyor. Muafiyet hakları ise 2026 yılından itibaren geçerli olacak.

