Emlak Uzmanından Yatırım Tavsiyesi: 'Almanın Zamanı'

Keşan Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Öztürk, gayrimenkul satmanın değil, almanın zamanı olduğunu söyledi.

Keşan Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Öztürk, emlak sektöründeki, faizlerin düşmesi yönündeki beklentilerin devam ettiğini belirterek, "Faizler düşmediği sürece emlak sektöründe bir iyileşmeden söz edemeyiz. Konut kredi faizleri düşmesi lazım. Ayrıca vadeli mevduat hesaplarında faizler düşmesi lazım ki, yastık altındaki para gayrimenkule dönsün, insanlar tarla, ev, arsa, bahçe, daire alarak yatırım yapabilsin. Konut sektörü onlarca sektörü içerisinde barındıran bir sektör. Tek inşaatla 50-60 sektörde çalışanlar ekmek yiyor" dedi.

"Parayı çalıştırmak faizle olmaz"

Saros Körfezi kıyısında evi olanların evlerini satışa çıkarmaya başladığını kaydeden İbrahim Öztürk, "Şu an satmak değil, tam da gayrimenkul alma zamanı. Gayrimenkul almak yerine insanlar parasını faizde değerlendirmek istiyor. Ancak bana göre faiz kayıp, paranın bittiği yerdir. Parayı çalıştırmak faizle olmaz, gayrimenkul yatırımı daha cazip. Evin, arsanın, bağın-bahçenin alınması için tam zamanıdır" ifadelerini kullandı. - EDİRNE