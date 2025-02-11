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Emlak Sektöründe Fiyatların Düşmesi Bekleniyor

Emlak Sektöründe Fiyatların Düşmesi Bekleniyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut seferberliği açıklamaları, gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman tarafından değerlendirildi. Duman, bu çalışmalarla emlak fiyatlarının birkaç yıl içinde düşmesini öngördüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut seferberliği açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, "Bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde fiyatların aşağıya çekileceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, geçtiğimiz gün önemli açıklamalarda bulundu. Bu sene enflasyonun yüzde 24'e düşmesini öngördüklerini söyleyen Bakan Şimşek, kira fiyatlarındaki artışı önlemek için konut arzının arttırılacağını söyledi. Bakan Şimşek ayrıca, birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceklerini duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul uzmanı Şule Alp Duman, bu durumun emlak sektörü için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

"Bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını bekliyoruz"

Yapılacak çalışmalar ile ilerleyen yıllarda emlak fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirten Duman, "Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 82,7'si şehirlerde yaşıyor. Bakan Şimşek'in de belirttiği üzere, en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar. Ayrıca, ev sahipliği oranının yüzde 56'larda olduğu açıklandı. Bu gerçekten de çok iyi bir tablo değil. Dolayısıyla kira fiyatlarındaki artışın önüne geçmek amacıyla bakanlık çalışma başlattı. Bu çalışmanın emlak sektöründe olumlu etkileri olmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde fiyatların aşağıya çekileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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