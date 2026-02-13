Haberler

BAE'li Emirates Hava Yolları, Cezayir'e uçuşlarının 2027'ye kadar süreceğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketi Emirates, Cezayir ile olan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığını duyurdu ancak uçuşların 3 Şubat 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava yolu şirketi Emirates, karşılıklı hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlattığını duyuran Cezayir'e uçuşların 3 Şubat 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Emirates Hava Yolları, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir'in BAE ile hava hizmetleri anlaşmasının feshi için gerekli prosedürleri başlatmasına dikkat çekildi.

Cezayir'e gidiş ve dönüş uçuşlarının planlandığı gibi devam ettiğine ve hizmetlerin şu an için etkilenmediğine dikkat çekilen açıklamada, yakın zamanda seyahat planları olan müşterilerin, rezervasyonlarını yaptıkları gibi devam etmeleri gerektiğine işaret edildi.

Emirates Hava Yolları'nın, hükümet yetkilileri tarafından verilen tüm talimatlara ve direktiflere tam olarak uyacağına vurgu yapılan açıklamada, koşulların değişmesi durumunda da müşterilere, çalışanlara ve ortaklara güncel bilgilerin sunulacağı ifade edildi.

Bu güzergahtaki son planlı tarifeli uçuşlarının da 3 Şubat 2027 tarihinde Cezayir'den kalkacak "EK757" sayılı uçuş olacağı aktarılan açıklamada, "Bu tarihten itibaren seyahat planları etkilenen müşterilerin, rezervasyon acenteleri aracılığıyla alternatif seyahat düzenlemelerini değerlendirmeleri önerilir." ifadeleri yer aldı.

Cezayir resmi ajansı APS'de 7 Şubat'ta yayımlanan haberde, Cezayir ile BAE arasında 13 Mayıs 2013'te Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının feshedilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı duyurulmuştu.

BAE Sivil Havacılık Genel Kurumu ise buna karşı şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu durumun hava trafiği üzerinde acil bir etkisi bulunmamaktadır. Anlaşma, belirlenen yasal süre boyunca yürürlükte kalmaya devam edecek ve iki ülke arasındaki hava operasyonları normal seyrinde sürecektir."

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi