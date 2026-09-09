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Emet’te köylerin altyapı çalışmaları yerinde incelendi

Emet’te köylerin altyapı çalışmaları yerinde incelendi
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Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, beraberindeki heyetle birlikte Bahatlar ve Yağcık köylerinde devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, beraberindeki heyetle birlikte Bahatlar ve Yağcık köylerinde devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Saha incelemeleri sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, altyapı çalışmalarının mevcut durumu ve yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan'a incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Doğan ve İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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